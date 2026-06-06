Κοινό μέτωπο κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από Πολάκη, Παππά και Δούρου

Snapshot Οι Πολάκης, Παππάς, Δούρου και άλλοι κατέθεσαν τροπολογία που απορρίπτει την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η τροπολογία προτείνει τη συγκρότηση «στρογγυλού τραπεζιού» πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων για κοινό πρόγραμμα και εκλογική συνεργασία.

Ζητούν άμεσες επαφές με στελέχη όπως ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη και ο Αλέξης Τσίπρας για την υλοποίηση του σχεδίου.

Προτείνουν τη δημιουργία Εκτελεστικού Γραφείου, επιτροπής ψηφοδελτίων, επιτροπής προγράμματος και εκλογικής οργανωτικής επιτροπής. Snapshot powered by AI

Κοινό μέτωπο κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ σχηματίζουν οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου, μαζί με τους Τρύφωνα Αλεξιάδη, Φωτεινή Κρυστινάκη και Γιώργο Παναγιωτόπουλο, καταθέτοντας τροπολογία που μπλοκάρει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Η τροπολογία που κατέθεσαν Πολάκης, Παππάς, Δούρου

Με τίτλο «Όχι στην αυτοδιάλυση. Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες», η τροπολογία απορρίπτει ως «ανιστόρητα και προσβλητικά» όλα τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος.

Οι υπογράφοντες εισηγούνται έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τη συγκρότηση ενός «στρογγυλού τραπεζιού» πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινού προγράμματος, ενιαίας «διάταξης μάχης» και κοινής εκλογικής καθόδου.

Παράλληλα, ζητούν άμεσες επαφές με τον Νίκο Κοτζιά, τη Λούκα Κατσέλη, τον Αλέξη Τσίπρα, τη Νέα Αριστερά και στελέχη της περιόδου διακυβέρνησης 2015-2019.

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου προτείνουν:

τη συγκρότηση και ενεργοποίηση Εκτελεστικού Γραφείου,

τη δημιουργία επιτροπής ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου,

τη συγκρότηση επιτροπής προγράμματος,

και τη σύσταση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής, που θα τρέξει τον συνολικό οδικό χάρτη.

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