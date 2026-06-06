ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Κείμενο απέναντι στην εισήγηση Φάμελλου - «Να αναστραφεί η πορεία διάλυσης»

Snapshot Στελέχη του ΣΥΖΑ κατέθεσαν πρόταση που ζητά την αναστροφή της πορείας απαξίωσης και διάλυσης του κόμματος.

Επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΣ στις εκλογές χωρίς ατομικές συμφωνίες για δανεισμό στελεχών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενωτικού ψηφοδελτίου των προοδευτικών δυνάμεων με συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.

Το κείμενο έχουν υπογράψει δεκάδες στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Παύλος Πολάκης και άλλοι γνωστοί παράγοντες του κόμματος. Snapshot powered by AI

Πρόταση απέναντι στην εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στελέχη του κόμματος.

Ζητούν «να αναστραφεί η πορεία απαξίωσης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», και επιμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζουν πως «στόχος είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συμμετέχει ως κόμμα και όχι “δανείζοντας” στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες».

Μέχρι τώρα το κείμενο έχουν υπογράψει:

Μπουμπόναρη Φανή Χατζησάββα Άννα, Αλεξιάδης Τρύφων, Χατζηστρατή Κατερίνα, Διαλυνάς Βαγγέλης, Τότας Γιώργος, Τσόγκας Γιώργος, Τσαλατσάνη Μαίρη, Περράκη Γωγώ, Βαγενάς Γιώργος, Χατζησάββας Μάρκος, Κούσας Χρήστος, Μέμτσα Ρίτσα, Παπαμιχαήλ Ειρήνη, Χανιωτάκης Γιάννης, Κολοκούρη Ελένη, Κωστάρας Κώστας, Σκούρτη Ρούλα, Καλαϊτζάκης Μανώλης, Κωνσταντίνου Ειρήνη, Πολάκης Παύλος, Σπανός Αλέκος, Μητσάκη Νάγια, Καράτζη Μαρία, Πολάκη Ντίνα, Μπαλάση Χαρά, Σιταρίδου Δέσποινα, Παναγιωτόπουλος Γιώργος, Μοίρας Γιάννης, Ζήση Έφη, Αλεξίου Ελένη, Τσαντίλη Άννα, Χορτάτου Νατάσσα, Βόλος Μανώλης, Λάβδας Γιώργος, Σεληθωμάς Σάββας, Ηλιάκης Νίκος, Σμπώκος Βασίλης