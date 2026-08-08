Χαλκιδική: 8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά στη θάλασσα

Ένα 8χρονο παιδάκι τραυματίστηκε χθες (7/8) μετά από βουτιά στη θάλασσα, σε παραλία της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας) λουόμενου, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, μετά από βουτιά του στη θάλασσα.

Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθε.