Χαλκιδική: 8χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά στη θάλασσα
Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα 8χρονο παιδάκι τραυματίστηκε χθες (7/8) μετά από βουτιά στη θάλασσα, σε παραλία της Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Λιμενικό, η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ενημερώθηκε χθες το απόγευμα για τον τραυματισμό ενός 8χρονου αλλοδαπού (υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας) λουόμενου, στη θαλάσσια περιοχή «Παλιούρι» του Δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα, το παιδί χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα, μετά από βουτιά του στη θάλασσα.
Ο 8χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας για παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθε.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Βολές» Σκέρτσου στο ΠΑΣΟΚ για τον ΟΟΣΑ: «Αναλύσεις της παραλίας»
16:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μετώπη: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 43χρονος
15:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πύραυλος έπληξε πλοίο της ADNOC στα Στενά του Ορμούζ
14:52 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αττική: Τρεις συλλήψεις για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης
12:56 ∙ WHAT THE FACT