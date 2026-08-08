Μέγκαν Μαρκλ: «Η μητρότητα είναι η υπερδύναμή μου» - Τι είπε για την πριγκίπισσα Λίλιμπετ

Σε βίντεο η δούκισσα του Σάσσεξ απαντάει σε ερωτήσεις του κοινού

Εύη Απολλωνάτου

Μέγκαν Μαρκλ: «Η μητρότητα είναι η υπερδύναμή μου» - Τι είπε για την πριγκίπισσα Λίλιμπετ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μέγκαν Μαρκλ χαρακτηρίζει τη μητρότητα ως την «υπερδύναμή» της και πηγή γενναιότητας.
  • Στο πλαίσιο προώθησης του ντοκιμαντέρ «Cookie Queens», η Μέγκαν απάντησε σε ερωτήσεις παιδιών σχετικά με την προσωπική της δύναμη και έμπνευση.
  • Η Μέγκαν αξιολογεί την κόρη της, πριγκίπισσα Λίλιμπετ, ως παράδειγμα που την ενθαρρύνει να είναι γενναία καθημερινά.
  • Το ντοκιμαντέρ «Cookie Queens» παρακολουθεί τέσσερα κορίτσια που ανταγωνίζονται σε έναν κλάδο αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων.
  • Η οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έκανε διακοπές το καλοκαίρι σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της έπαυλης του Κόμη Σπένσερ.
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Σε ένα βίντεο προκειμένου να προωθήσει μία νέα ταινία η δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ παραδέχθηκε ότι η κόρη της, πριγκίπισσα Λίλιμπετ την κάνει να νιώθει γενναία.

Η Μέγκαν Μαρκλ μίλησε ανοιχτά για το το γεγονός ότι θεωρεί τη μητρότητα ως «υπερδύναμη» και απάντησε σεερωτήσεις παιδιών εν όψει της κυκλοφορίας του τελευταίου ντοκιμαντέρ της εταιρείας παραγωγής της, με τίτλο «Cookie Queens».

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς του 2026, ακολουθεί «τέσσερα επίμονα κορίτσια που αγωνίζονται να γίνουν οι κορυφαίες σε πωλήσεις μπισκότων κινούμενες σε έναν κλάδο αξίας 800 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου η παιδική ηλικία και η φιλοδοξία συγκρούονται».

Μέγκαν Μαρκλ πρίγκιπας Χάρι

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι με τα παιδιά τους.

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Στο βίντεο που παρουσιάζει το περιοδικό InStyle, η 45χρονη Μέγκαν ρωτήθηκε ποια είναι η υπερδύναμή της και απάντησε: «Το να είμαι μαμά». «Νιώθω ότι έχουμε υπερδυνάμεις, γιατί καταφέρνουμε να τα συνδυάζουμε όλα και να τα απολαμβάνουμε όλα με χάρη και αποφασιστικότητα ταυτόχρονα», είπε η δούκισσα.

Όταν ένα άλλο παιδί τη ρώτησε τι την κάνει να νιώθει γενναία, η Μέγκαν Μαρκλ απάντησε: «Κάθε μέρα, όταν νιώθω κάπως έτσι: “Ω, Θεέ μου, μπορώ να το κάνω αυτό;”, λέω στον εαυτό μου: “Η Λίλι θα το έκανε”». Μάλιστα είπε ότι ότι τα νεαρά κορίτσια πρέπει να μάθουν να «ακολουθούν το ένστικτό τους» και ανέφερε ότι πρότυπό της όταν ήταν μικρότερη ήταν η καθηγήτρια μαθηματικών της, η κυρία Λίντα.

Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πήγαν τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι την 5χρονη πριγκίπισσα Λιλιμπέτ διακοπές στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι. Φέρεται να έμειναν στην έπαυλη του θείου του πρίγκιπα και αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Κόμη Σπένσερ, στο Άλθορπ, καθώς και στην Πορτογαλία και στα Χάιλαντς.

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