Μέγκαν Μαρκλ: Γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με χορό και βουτιά στην πισίνα – Το viral βίντεο

Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στις 4 Αυγούστου και κοινοποίησε ένα αυθόρμητο βίντεο από τους εορτασμούς. Η δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε να χορεύει ξυπόλητη στην κουζίνα, φορώντας μια γιορτινή στέκα «Happy Birthday», ενώ την κατέγραφε ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι.

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Μέγκαν Μαρκλ: Γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της με χορό και βουτιά στην πισίνα – Το viral βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στις 4 Αυγούστου με χορό, γέλια και βουτιά σε πισίνα, μοιράζοντας στιγμές από την ημέρα στο Instagram.
  • Στο βίντεο εορτασμού, η Μέγκαν φορούσε μια γιορτινή στέκα και casual ρούχα, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι κατέγραφε τα στιγμιότυπα και συμμετείχε στους εορτασμούς μαζί με τα σκυλιά τους.
  • Η Μέγκαν παρουσίασε κοσμήματα όπως το ιστορικό ρολόι Cartier της πριγκίπισσας Νταϊάνα και διαμαντένια δαχτυλίδια, αλλά απουσίαζε το δαχτυλίδι αρραβώνων της, που δεν έχει φορέσει τους τελευταίους τέσσερις μήνες.
  • Το lifestyle brand της, As Ever, τίμησε τη Μέγκαν με δημοσιεύσεις που περιλάμβαναν κομψές φωτογραφίες της και μια παιδική της εικόνα από το δωμάτιό της.
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Η Μέγκαν Μαρκλ δημοσίευσε ένα νέο βίντεο όπου χορεύει ξέφρενα για τα 45α γενέθλιά της φορώντας μια κορδέλα που μοιάζει με τιάρα. Η Δούκισσα του Σάσεξ δημοσίευσε μια σειρά με βίντεο από την ξεχωριστή της ημέρα στο Instagram, όπου εμφανίζεται να χορεύει και να γελάει καθώς η ιδια και ο πρίγκιπας Χάρι φορούν χάρτινα εορταστικά καπέλα στα δύο σκυλιά τους, την Πούλα και τη Mamma Mia.

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Η Μέγκσν Μαρκλ γιορτάζει τα γενέθλιά της

Στα νέα κλιπ, η Mέγκαν μοιράστηκε επίσης μια σπάνια φωτογραφία του εαυτού της με casual ντύσιμο, μία λευκή πιτζάμα και ένα μπλουζάκι με την επιγραφή «It's giving Mrs». Ένα τραγούδι γενεθλίων ακούγεται στο φόντο, ενώ ο πρίγκιπας Χάρι γελάει και λέει «ω, Θεέ μου» πίσω από την κάμερα

Το «στόρι» της στο Instagram περιλαμβάνει ένα δεύτερο βίντεο που δείχνει τα δύο σκυλιά του ζευγαριού να φορούν χάρτινα καπέλα - με τον δούκα και τη δούκισσα να γελούν καθώς τα κατοικίδια φαίνονται λιγότερο εντυπωσιασμένα από τα αξεσουάρ τους. Η Μέγκαν να σπεύδει τελικά να τα απαλλάξει από τα καπέλα ζητώντας τους χαριτωμένα συγγνώμη.

Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν μόνο στο εσωτερικό του σπιτιού. Η Μέγκαν μοιράστηκε επίσης εντυπωσιακά ασπρόμαυρα πλάνα στα οποία βουτάει με ενθουσιασμό σε μια εξωτερική πισίνα κρατώντας μπαλόνια, ευχαριστώντας τους ακολούθους της για τις αμέτρητες ευχές. Παράλληλα, το lifestyle brand της, As Ever, την τίμησε δημοσιεύοντας κομψές φωτογραφίες της, αλλά και μια σπάνια παιδική της φωτογραφία από το υπνοδωμάτιο των παιδικών της χρόνων.

https://www.instagram.com/p/Dbn2TJxlCv6/

Η εταιρεία έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Χρόνια πολλά στην ιδρύτριά μας, @meghan. Φωτισμός Νο. 084 για να γιορτάσουμε!». Η λεζάντα αναφερόταν σε ένα κερί που πωλείται από την εταιρεία, το οποίο εμφανιζόταν δίπλα σε άλλα προϊόντα, σε μία από τις τέσσερις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν για την ξεχωριστή ημέρα της Mέγκαν.

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Οι θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας εστίασαν επίσης στις στυλιστικές της λεπτομέρειες και τη συλλογή κοσμημάτων της. Η Μέγκαν εμφανίστηκε με το ιστορικό ρολόι Cartier Tank Française της πριγκίπισσας Νταϊάνα, εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια και ένα πολύτιμο βραχιόλι, αν και για ακόμα μία φορά απουσίαζε το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αξίας 162.000 δολαρίων.

Η σταρ του Suits δεν το έχει φορέσει σύμφωνα με τις «κακές γλώσσες» εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες. Η τελευταία φορά που φωτογραφήθηκε με το κόσμημα ήταν τον Φεβρουάριο του 2026, όταν το φόρεσε σε έναν αγώνα του NBA στην Καλιφόρνια

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