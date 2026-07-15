Μέγκαν Μαρκλ: Είναι υποψήφια για βραβείο Emmy και το γιορτάζει

«Είμαστε υποψήφιοι για ένα Emmy στην κατηγορία “Καλύτερη Σειρά Lifestyle”!», έγραψε στο Instagram η δούκισσα του Σάσσεξ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μέγκαν Μαρκλ: Είναι υποψήφια για βραβείο Emmy και το γιορτάζει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μέγκαν Μαρκλ είναι υποψήφια για βραβείο Emmy στην κατηγορία «Καλύτερη Σειρά Lifestyle» για την εκπομπή της «With Love, Meghan».
  • Η εκπομπή προβλήθηκε για δύο σεζόν και περιλάμβανε ένα ειδικό επεισόδιο για τις γιορτές.
  • Η σειρά δεν θα συνεχιστεί με τρίτη σεζόν λόγω χαμηλής δημοτικότητας στη λίστα του Netflix.
  • Η Μέγκαν Μαρκλ ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα παραγωγής και συνεργατών της εκπομπής στο Instagram.
  • Μετά την ακύρωση της σειράς, η Μέγκαν επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της εταιρείας της «As Ever» με είδη ευ ζην.
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Δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την υποψηφιότητα της για βραβείο Emmy η Μέγκαν Μαρκλ.

Η δούκισσα του Σάσσεξ σε ανάρτησή της αναφέρθηκε στην υποψηφιότητα που έλαβε η εκπομπή της «With Love, Meghan» στο Netflix, η οποία δεν θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν.

«Θερμά συγχαρητήρια στο καταπληκτικό συνεργείο, τους παραγωγούς και την ομάδα που εργάστηκαν για το “With Love, Meghan” στο @netflix», έγραψε η δούκισσα του Σάσσεξ στο Instagram.

Και συνέχισε: «Είμαστε υποψήφιοι για ένα Emmy στην κατηγορία “Καλύτερη Σειρά Lifestyle”!».

https://www.instagram.com/p/DazmHCEOiol/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στην εκπομπή, η 44χρονη πρώην ηθοποιός μοιράζεται τις προσωπικές της συμβουλές την ώρα που μαγειρεύει, ασχολείται με την κηπουρική και φιλοξενεί επισκέπτες στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας.

Η εκπομπή «With Love, Meghan» προβλήθηκε για δύο σεζόν και περιλάμβανε ένα ειδικό επεισόδιο για τις γιορτές.

Τον Ιανουάριο, η Page Six ανέφερε αποκλειστικά ότι η εκπομπή της Μέγκαν Μαρκλ δεν θα επιστρέψει για τρίτη σεζόν, αφού η δεύτερη σεζόν δεν κατάφερε να μπει στη λίστα με τις δέκα πιο δημοφιλείς εκπομπές του Netflix. Από τότε η Μέγκαν Μαρκλ έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της εταιρείας της με είδη ευ ζην, «As Ever».

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι σχολίασε τη μαγειρική της Μέγκαν Μαρκλ κατά τη διάρκεια της εκπομπής «With Love, Meghan: Holiday Celebration».

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