Ο Χάρι μοιράστηκε την γλυκιά παράδοση που έχει καθιερώσει για να τιμά την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας Χάρι, η Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους —ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ— τιμούν τη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα στα γενέθλιά της και στην επέτειο του θανάτου της με έναν «γλυκό» τρόπο.

Ο 41χρονος δούκας του Σάσεξ παρευρέθηκε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Scotty’s Summer Festival, στο Maxstoke Castle του Warwickshire, στην τελευταία δημόσια εμφάνισή του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ταξιδιού του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με ερωτήσεις και απαντήσεις με ορισμένα από τα 200 παιδιά και μέλη των οικογενειών τους που συμμετείχαν στην εκδήλωση, ο πρίγκιπας Χάρι ρωτήθηκε από έναν έφηβο, τον Sebastian, αν κάνει κάτι ξεχωριστό για να τιμήσει την επέτειο του θανάτου της μητέρας του, στις 31 Αυγούστου, ή τα γενέθλιά της, την 1η Ιουλίου.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

«Ναι, φτιάχνουμε lemon drizzle cake», είπε ο Χάρι στον 16χρονο, του οποίου ο πατέρας, ο αιδεσιμότατος John Hill, υπηρέτησε στο Βασιλικό Ναυτικό και πέθανε τον Ιούνιο του 2010.

Ο πρίγκιπας Χάρι είναι Παγκόσμιος Πρεσβευτής του Scotty’s Little Soldiers, μιας βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης που στηρίζει παιδιά στρατιωτικών που έχουν χάσει γονέα, καθώς και άλλους νέους που βιώνουν πένθος. Ο σκοπός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τον δούκα του Σάσεξ, πρώην λοχαγό του βρετανικού στρατού, καθώς έχασε τη μητέρα του όταν ήταν 12 ετών.

Ο Χάρι είπε ότι η συνήθεια να φτιάχνουν lemon drizzle cake προς τιμήν της μητέρας του —η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών από τα τραύματα που υπέστη σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997— σημαίνει πολλά για εκείνον.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Χάρι / AP

«Πιστεύω ότι οι παραδόσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές», εξήγησε, προσθέτοντας: «Ειδικά όταν είναι γλυκές».

Ο πρίγκιπας Χάρι έχει μιλήσει ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια για τη διαχείριση του πένθους μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Κατά τη διάρκεια του InterEdge Summit, στον χώρο CENTREPIECE του Melbourne Park τον Απρίλιο, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής με θέμα την ψυχική υγεία στον εργασιακό χώρο, ο Χάρι δήλωσε, σύμφωνα με το PA Media: «Από τη δική μου εμπειρία, η απώλεια είναι αποπροσανατολιστική σε οποιαδήποτε ηλικία».

«Το πένθος δεν εξαφανίζεται επειδή το αγνοούμε. Το να το βιώνεις ως παιδί, μέσα σε μια γυάλα και υπό διαρκή παρακολούθηση, ναι, έχει τις δυσκολίες του. Και χωρίς σκοπό, μπορεί να σε διαλύσει», πρόσθεσε ο Χάρι.

«Υπήρξαν πολλές φορές που ένιωσα να με κατακλύζουν όλα», συνέχισε. «Στιγμές που ένιωσα χαμένος, προδομένος ή εντελώς ανίσχυρος. Στιγμές που η πίεση —εξωτερική και εσωτερική— έμοιαζε αδιάκοπη. Και στιγμές που, παρά όλα όσα συνέβαιναν, έπρεπε να εμφανίζομαι προσποιούμενος ότι όλα ήταν καλά, για να μην απογοητεύσω κανέναν».

«Για πολλά χρόνια ήμουν μουδιασμένος απέναντι σε αυτό και ίσως τότε αυτό να ήταν πιο εύκολο, αλλά δεν είχα ακόμη τα εργαλεία για να το διαχειριστώ», ανέφερε ακόμη ο πρίγκιπας Χάρι.

Σε κλίμα συγκίνησης η συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του έπειτα από τέσσερα χρόνια

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα φιλοξένησαν σήμερα στο Highgrove House τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ, πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ, μαζί με τα παιδιά τους, πρίγκιπα Άρτσι και πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ο Κάρολος και η Καμίλα συναντήθηκαν με τον Χάρι και τη Μέγκαν στην εξοχική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσιρ, ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση» και πως δεν πρόκειται να δοθούν επισήμως στη δημοσιότητα φωτογραφίες ή περαιτέρω πληροφορίες.

Ο βασιλιάς υποδέχθηκε τα παιδιά της Μέγκαν και του Χάρι στην κατοικία του στο Highgrove το απόγευμα της Παρασκευής (10/7), έπειτα από ημέρες έντονης φημολογίας σχετικά με το αν τελικά θα πραγματοποιούνταν η οικογενειακή συνάντηση.

King Charles and Queen Camilla host Prince Harry, Meghan and their two children Archie and Lilibet at Gloucestershire home https://t.co/gxSCmIQoLq — Daily Mail (@DailyMail) July 10, 2026

Η περίσταση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για τον βασιλιά, ο οποίος είχε να δει από κοντά τα εγγόνια του —τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ— από τους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ το 2022.

Ο Χάρι βρισκόταν στο Μπέρμιγχαμ, όπου έδωσε το «παρών» στην έναρξη της αντίστροφης μέτρησης ενός έτους για τους Αγώνες Invictus, στο National Exhibition Centre.

Η δούκισσα του Σάσεξ δεν παρευρέθηκε στην εκδήλωση και δεν έχει πραγματοποιήσει παρατεταμένη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, πέρα από ολιγόωρες στάσεις στο Λονδίνο στο πλαίσιο ταξιδιών στο εξωτερικό.

Χθες είχε μεταδοθεί η είδηση ότι η Μέγκαν θα ταξίδευε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν θα συμμετείχε σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος, η βασίλισσα Καμίλα και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Στην εκδήλωση για τους Αγώνες Invictus, ο πρίγκιπας Χάρι συμμετείχε σε αγώνα επίδειξης ράγκμπι με αμαξίδιο, τον οποίο κέρδισε, δείχνοντας να βρίσκεται στο στοιχείο του καθώς κινούνταν με ενθουσιασμό στο γήπεδο, συγκρουόταν με τους αντιπάλους και σημείωνε πόντους.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «This Morning» του ITV, η παρουσιάστρια Alison Hammond είπε στον Χάρι ότι η οικογένειά του πρέπει να τον εκτιμά.

Εκείνος απάντησε: «Δεν μου λένε κάθε μέρα ότι είναι περήφανοι για μένα, αλλά ναι, είμαι περήφανος για εκείνους, εκείνοι είναι περήφανοι για μένα — αγαπώ την οικογένειά μου».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα ράγκμπι με αμαξίδιο, ο Χάρι έκανε μια πάσα στα τυφλά πάνω από το κεφάλι του, στέλνοντας την μπάλα κατευθείαν στα χέρια συμπαίκτη του, ο οποίος πέρασε τη γραμμή του try. Η κίνηση αυτή απέσπασε τα εύσημα του τηλεοπτικού παρουσιαστή Ade Adepitan, ο οποίος είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα μπάσκετ της Μεγάλης Βρετανίας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο παρουσιαστής, ο οποίος αγωνίστηκε στην ομάδα του Χάρι που επικράτησε με 7-1, δήλωσε: «Έκανε no-look pass. Το είδατε; Μια πάσα στα τυφλά πάνω από το κεφάλι του».

«Μου είπε στο τέλος “απλώς το πέταξα και ήλπιζα”, αλλά του απάντησα “παίξ’ το άνετος, παίξ’ το άνετος, έγινε επίτηδες”», πρόσθεσε.

Η εκδήλωση ήταν μέρος μιας σειράς αθλητικών παρουσιάσεων, με στόχο να αναδειχθούν τα αγωνίσματα που θα φιλοξενηθούν όταν το Μπέρμιγχαμ διοργανώσει τους Αγώνες Invictus.

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