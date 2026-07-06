Ο Χάρι Στάιλς κατέκτησε ρεκόρ Γκίνες με το μεγαλύτερο σερί συναυλιών στο Γουέμπλεϊ

Ο Χάρι Στάιλς τιμήθηκε με μια θέση στα Βιβλίο Γκίνες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχόμενη σειρά συναυλιών στο Στάδιο του Γουέμπλεϊ, έπειτα από 12 sold out εμφανίσεις.

Ο 32χρονος ποπ σταρ σημείωσε νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συναυλιακή «κατοικία» (residency) καλλιτέχνη στο εμβληματικό στάδιο σε μία μόνο περιοδεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο επίτευγμα των Coldplay, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει 10 συνεχόμενες συναυλίες το 2025.

«Το ρεκόρ του Χάρι Στάιλς με τις 12 συνεχόμενες εμφανίσεις αποτελεί απόδειξη της κλίμακας, της φιλοδοξίας και της πολιτιστικής επιρροής των live εμφανίσεών του, αλλά και της μοναδικής σχέσης που έχει αναπτύξει με το κοινό του», δήλωσε ο κριτής των Guinness World Records, Will Munford.

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Ο Στάιλς ξεκίνησε τις εμφανίσεις του στο Λονδίνο στις 12 Ιουνίου, στο πλαίσιο της περιοδείας Together, Together, ενώ η αυλαία έπεσε το Σάββατο, μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας του, ο τραγουδιστής έκανε μια συγκινητική αναφορά στα χρόνια του με τους One Direction.

«Δεν θα βρισκόμουν σήμερα σε αυτή τη σκηνή χωρίς τέσσερις φίλους μου, που υπήρξαν τεράστιο κομμάτι αυτού του ταξιδιού», είπε, ευχαριστώντας τους Niall Horan, Louis Tomlinson, Zayn Malik και τον «αγαπημένο του φίλο» Liam Payne.

«Όλα όσα έζησα, η φιλία μας και όσα έμαθα... τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς. Δεν θα ήμουν εδώ. Σας ευχαριστώ από καρδιάς», ανέφερε.

Οι «One Direction» δημιουργήθηκαν το 2010 μέσα από το talent show The X Factor και ανακοίνωσαν επ' αόριστον παύση της δραστηριότητάς τους το 2016. Ο Liam Payne έφυγε από τη ζωή το 2024, σε ηλικία 31 ετών.

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