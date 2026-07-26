Επίθεση στο Βερολίνο: Ο πατέρας του δράστη λέει ότι ο Αμπντούλ «υπέστη πλύση εγκεφάλου»

Το βράδυ της Κυριακής, ο Αμπντούλ έπεσε νεκρός από τα πυρά ανδρών των ειδικών δυνάμεων της γερμανικής αστυνομίας (SEK) σε κήπο στην περιοχή Spandau του Βερολίνου.

Δημήτρης Μάνωλης

Επίθεση στο Βερολίνο: Ο πατέρας του δράστη λέει ότι ο Αμπντούλ «υπέστη πλύση εγκεφάλου»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Αμπντούλ Μπ. σκοτώθηκε από ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας στο Βερολίνο μετά από επίθεση με αυτοκίνητο που προκάλεσε έναν θάνατο και τραυματισμούς τουλάχιστον 29 ατόμων.
  • Ο πατέρας του δήλωσε ότι ο γιος του υπέστη πλύση εγκεφάλου και ότι η οικογένεια δεν υποστηρίζει το Ισλαμικό Κράτος, ενώ ο Αμπντούλ είχε αποστασιοποιηθεί από το ISIS.
  • Ο Αμπντούλ είχε καταδικαστεί για προετοιμασία σοβαρής τρομοκρατικής πράξης και παραβιάσεις νόμων περί σωματείων, με ποινή φυλάκισης ενός έτους και δέκα μηνών με αναστολή.
  • Η τελευταία επικοινωνία του πατέρα με τον γιο του έγινε το Σάββατο, όπου ο Αμπντούλ εξέφρασε την επιθυμία να βρεθεί με την οικογένειά του στον Λίβανο.
  • Η οικογένεια βρίσκεται σε σοκ μετά την επίθεση και τον θάνατο του Αμπντούλ, με τη μητέρα του να έχει καταρρεύσει.
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Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός ο δράστης της επίθεσης με αυτοκίνητο στο Βερολίνο, έπειτα από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικός, το περιοδικό Der Spiegel μίλησε με τον πατέρα του 21χρονου Αμπντούλ Μπ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας του, ο Αμπντούλ ζούσε μαζί με τη μητέρα του και δύο από τις τρεις αδελφές του κοντά στο Landwehrkanal, στην περιοχή Tiergarten του Βερολίνου.

Όπως δήλωσε, ο γιος του είχε φοιτήσει μέχρι την Α' Λυκείου, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερή εργασία. Είχε εργαστεί περιστασιακά, μεταξύ άλλων ως υπάλληλος ασφαλείας και οδηγός.

Ο πατέρας περιέγραψε τον 21χρονο ως έναν άνθρωπο που περνούσε πολλές ώρες στο κινητό ή μπροστά στην τηλεόραση, κοιμόταν αρκετά και συχνά σηκωνόταν αργά το απόγευμα.

Μετά την επίθεση με το αυτοκίνητο, κατά την οποία σκοτώθηκε μία γυναίκα και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 29 άνθρωποι, ο πατέρας δήλωσε:

«Υποβλήθηκε σε πλύση εγκεφάλου».

«Δεν του επέτρεπα να αφήσει μακριά γενειάδα»

Ο πατέρας του 21χρονου ανέφερε ότι η οικογένεια είναι σιιτική μουσουλμανική, υποστηρίζοντας πως «δεν στηρίζει το Ισλαμικό Κράτος (ISIS)».

Ωστόσο, όπως είπε, ο γιος του έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους σουνίτες. Όταν τον είχε ρωτήσει παλαιότερα τι πίστευε για το ISIS, ο Αμπντούλ φέρεται να του απάντησε ότι θεωρούσε την τρομοκρατική οργάνωση «κακή».

Ο πατέρας αποκάλυψε επίσης ότι υπήρχαν διαφωνίες σχετικά με την εμφάνιση του γιου του.

«Δεν του επέτρεπα να αφήσει μακριά γενειάδα», είπε ο 64χρονος στο Der Spiegel.

Οι αδελφές του Αμπντούλ φορούν χιτζάμπ, αλλά σύμφωνα με τον πατέρα τους «δεν είναι ακραία θρησκευόμενες».

Μετά την επίθεση, όπως ανέφερε, η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

«Η μητέρα του έχει καταρρεύσει. Ούτε εγώ έχω κοιμηθεί ούτε έχω φάει από τότε που έμαθα τα νέα», είπε χαρακτηριστικά.

Σκοτώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις στο Βερολίνο

Ο πατέρας δήλωσε ότι η τελευταία επικοινωνία που είχε με τον γιο του έγινε το Σάββατο.

«Με πήρε τηλέφωνο και μιλήσαμε κανονικά, όπως κάθε μέρα. Μου είπε ότι του λείπω και ότι θα ήθελε να βρίσκεται τώρα μαζί μας στον Λίβανο», ανέφερε.

Το βράδυ της Κυριακής, ο Αμπντούλ Μπ. σκοτώθηκε από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της γερμανικής αστυνομίας (SEK) σε κήπο στην περιοχή Spandau του Βερολίνου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κήπος ανήκε στον πατέρα του.

Το Der Spiegel διευκρίνισε ότι η συνέντευξη με τον πατέρα πραγματοποιήθηκε πριν από τον θάνατο του 21χρονου.

Είχε καταδικαστεί για προετοιμασία σοβαρής τρομοκρατικής πράξης

Ο Αμπντούλ Μπ. είχε παραμείνει για μήνες σε προσωρινή κράτηση στη Γερμανία, πριν καταδικαστεί στις 12 Μαΐου από δικαστήριο ανηλίκων του Πρωτοδικείου Tiergarten.

Η καταδίκη αφορούσε την προετοιμασία σοβαρής πράξης που απειλούσε την κρατική ασφάλεια καθώς και δύο παραβάσεις απαγόρευσης που προβλέπεται από τον νόμο περί σωματείων.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους και δέκα μηνών με αναστολή, ενώ ήρε το ένταλμα κράτησης, κρίνοντας ότι η προσωρινή κράτηση έχει ως στόχο τη διασφάλιση της διαδικασίας και όχι την πρόωρη τιμωρία.

Η απόφαση δεν είχε καταστεί τελεσίδικη, καθώς η Γενική Εισαγγελία είχε ασκήσει έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή, χωρίς δυνατότητα αναστολής, καθώς και τη διατήρηση του εντάλματος κράτησης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τις αρχές, ο Αμπντούλ Μπ. είχε εμφανιστεί «σε μεγάλο βαθμό συνεργάσιμος» και είχε αποστασιοποιηθεί από το ISIS.

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