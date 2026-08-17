Τροχαίο στον Κηφισό: Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη Μεταμόρφωση, ένας ελαφρά τραυματίας

Το πρωί της Δευτέρας (17/08), σημειώθηκε τροχαίο στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, με εμπλοκή φορτηγού και αυτοκινήτου.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ, ήδη επιχειρούν συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τη Λυκόβρυση. Οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.