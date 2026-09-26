Ομπράντοβιτς: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ - Πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Supercup αφού το buzzer beater τρίποντο του Τσέντι Όσμαν τον πλήγωσε και τον άφησε εκτός συνέχειας.

Ο τεχνικός των «πράσινων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ.

«Μπασκετικά, ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Είμαι χαρούμενος γιατί παλέψαμε με τον ίδιο ρυθμό. Το πρόβλημα για μένα ήταν οι ελεύθερες βολές και το γεγονός ότι τους δώσαμε 13 επιθετικά ριμπάουντ. Το τέλος είναι μια άλλη ιστορία. Η τελευταία επίθεση μπορεί να συμβεί».

Αναφορικά με θέματα συγκέντρωσης που ενδεχομένως αντιμετώπισαν οι παίκτες του αλλά και τις πολλές χαμένες βολές, ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR δήλωσε: «Λέω στους παίκτες μου να σουτάρουν όπως κάνουν και στα παιχνίδια. Είναι φυσικά και ζήτημα συγκέντρωσης. Άρα, λοιπόν, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή και στην προπόνηση για να βελτιωθούμε. Όσον αφορά τα ριμπάουντ, στο πρώτο μέρος δεν είχαμε καλή θέση και ήταν δύσκολο να τα πάρουμε».

Κλείνοντας, ο Ομπράντοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο βελτίωσης λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την εικόνα της ομάδας. Έχουμε κάνει μόλις 11 προπονήσεις έως τώρα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι, βλέποντας το παιχνίδι από τον πάγκο, καταλαβαίνω τι πρέπει να διορθώσουμε. Μας λείπουν οι προπονήσεις. Αύριο θα έχουμε ξεκούραση, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί η ομάδα, αλλά όλα είναι καλά».

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