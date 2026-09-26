Κρήτη: Μερακλίνα ανέβηκε στην πίστα και ξεσήκωσε τους πάντες

Σε ένα κέντρο διασκέδασης μια μερακλίνα κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο

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Κρήτη: Μερακλίνα ανέβηκε στην πίστα και ξεσήκωσε τους πάντες
ΕΛΛΑΔΑ
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Μια όμορφη σκηνή εκτυλίχθηκε σε κέντρο διασκέδασης στην Κρήτη, όπου μια νεαρή κοπέλα που σηκώθηκε να χορέψει τράβηξε τα φώτα πάνω της.

Σε ένα κέντρο διασκέδασης μια μερακλίνα κατάφερε να ξεσηκώσει τον κόσμο, με τον χορό της, το βήμα της αλλά και τις φιγούρες της.

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