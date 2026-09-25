Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

Snapshot Η Airbus εντόπισε πρόβλημα ποιότητας στην άτρακτο περίπου 500 αεροσκαφών A321neo, εκ οποίων 250 είναι σε υπηρεσία και 250 σε παραγωγή.

Το ελάττωμα αφορά την επίστρωση σε δομικά στοιχεία της ατράκτου και δεν θεωρείται επικίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.

Η Airbus έχει περιορίσει την πηγή του προβλήματος και διαθέτει λύση, ενώ οι παραδόσεις αεροσκαφών καθυστερούν για αρκετούς μήνες.

Οι πελάτες παραλαμβάνουν τα αεροσκάφη χωρίς να απαιτούν επιπλέον εργασίες, αλλά ενδέχεται να εκδοθεί ρυθμιστική οδηγία για υποχρεωτική επισκευή εντός προθεσμίας.

Το ελάττωμα δεν επηρεάζει το μοντέλο A321XLR και η Airbus προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή αεροσκαφών στενής ατράκτου σε 75 το μήνα. Snapshot powered by AI

Η Airbus ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εντόπισε και περιόρισε ένα «πρόβλημα ποιότητας» στην άτρακτο των αεροσκαφών A321neo. Η εταιρεία ωστόσο σημείωσε ότι τα αεροσκάφη μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, καθώς το πρόβλημα δεν ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια.

Το ελάττωμα αφορά περίπου 500 αεροσκάφη, εκ των οποίων περίπου 250 βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία και 250 βρίσκονται σε φάση παραγωγής, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος, που επικαλείται το Reuters.

Το A321neo, το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές αεροσκάφος στενής ατράκτου της Airbus, έχει χωρητικότητα έως 244 επιβάτες και έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πτήσεις σε αποστάσεις έως 4.000 ναυτικά μίλια (7.400 χλμ.). Το ελάττωμα δεν επηρεάζει το A321XLR της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια, ανέφερε η πηγή, η οποία δεν μπορούσε να μιλήσει δημοσίως για το θέμα, το οποίο είναι εμπιστευτικό.

Πρόκειται για το δεύτερο βιομηχανικό πρόβλημα που πλήττει την άτρακτο του μοντέλου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κλάδο μέσα σε εννέα μήνες, αφότου η Airbus ανέφερε ελαττώματα στα πάνελ της ατράκτου τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Airbus χαρακτήρισε επίσης το συγκεκριμένο ζήτημα ως πρόβλημα ποιότητας χωρίς επιπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά η διευκρίνιση της κατάστασης προκάλεσε καθυστερήσεις στις παραδόσεις διάρκειας αρκετών μηνών.

Η Airbus δήλωσε ότι είχε εντοπίσει αυτό που περιέγραψε ως «απόκλιση» στην προστασία της επιφάνειας, ή επίστρωση, που εφαρμόζεται σε δομικά στοιχεία γνωστά ως «στρινγκέρ», τα οποία εκτείνονται κατά μήκος της ατράκτου. Ανέφερε ότι η ανακάλυψη έγινε ενώ τα εξαρτήματα υποβάλλονταν ήδη σε επανεπεξεργασία στη γραμμή παραγωγής.

Η Airbus εντόπισε και περιόρισε την πηγή του προβλήματος και υπάρχει διαθέσιμη λύση, πρόσθεσε.

Το τελευταίο αυτό εμπόδιο εμφανίζεται την ώρα που η Airbus προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή των αεροσκαφών στενής ατράκτου σε 75 το μήνα από τα περίπου 60 που παράγει σήμερα.

Η πηγή ανέφερε ότι η Airbus εντόπισε για πρώτη φορά το πρόβλημα το καλοκαίρι και τα πρώτα αποτελέσματα από την πιο λεπτομερή ανάλυση έγιναν γνωστά πρόσφατα.

Αυτό το εξάρτημα του αεροσκάφους κατασκευάζεται από τη Stelia, την εσωτερική μονάδα της Airbus, η οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο εκτός των ωρών εργασίας.

Οι πελάτες συνεχίζουν να παραλαμβάνουν τα αεροσκάφη χωρίς να επιμένουν να πραγματοποιηθούν εκ των προτέρων επιπλέον εργασίες, ενώ η Airbus έχει ενημερώσει τους πελάτες ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για επισκευές, ανέφερε η πηγή.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται, ωστόσο, να εκδώσουν οδηγία που θα απαιτεί την επιδιόρθωση των ελαττωμάτων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines, η οποία πετά τα αεροσκάφη A321neo, δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κατασκευαστές και ότι «θα λαμβάνει πάντα μέτρα για να πληροί ή να υπερβαίνει τις συστάσεις των αερομεταφορέων και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών».

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