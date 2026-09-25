Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

Το ελάττωμα αφορά περίπου 500 αεροσκάφη, εκ των οποίων περίπου 250 βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία και 250 βρίσκονται σε φάση παραγωγής, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος

Παναγιώτης Βελισσάρης

Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Airbus εντόπισε πρόβλημα ποιότητας στην άτρακτο περίπου 500 αεροσκαφών A321neo, εκ οποίων 250 είναι σε υπηρεσία και 250 σε παραγωγή.
  • Το ελάττωμα αφορά την επίστρωση σε δομικά στοιχεία της ατράκτου και δεν θεωρείται επικίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων.
  • Η Airbus έχει περιορίσει την πηγή του προβλήματος και διαθέτει λύση, ενώ οι παραδόσεις αεροσκαφών καθυστερούν για αρκετούς μήνες.
  • Οι πελάτες παραλαμβάνουν τα αεροσκάφη χωρίς να απαιτούν επιπλέον εργασίες, αλλά ενδέχεται να εκδοθεί ρυθμιστική οδηγία για υποχρεωτική επισκευή εντός προθεσμίας.
  • Το ελάττωμα δεν επηρεάζει το μοντέλο A321XLR και η Airbus προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή αεροσκαφών στενής ατράκτου σε 75 το μήνα.
Snapshot powered by AI

Η Airbus ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εντόπισε και περιόρισε ένα «πρόβλημα ποιότητας» στην άτρακτο των αεροσκαφών A321neo. Η εταιρεία ωστόσο σημείωσε ότι τα αεροσκάφη μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, καθώς το πρόβλημα δεν ενέχει κίνδυνο για την ασφάλεια.

Το ελάττωμα αφορά περίπου 500 αεροσκάφη, εκ των οποίων περίπου 250 βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία και 250 βρίσκονται σε φάση παραγωγής, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος, που επικαλείται το Reuters.

Το A321neo, το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές αεροσκάφος στενής ατράκτου της Airbus, έχει χωρητικότητα έως 244 επιβάτες και έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί πτήσεις σε αποστάσεις έως 4.000 ναυτικά μίλια (7.400 χλμ.). Το ελάττωμα δεν επηρεάζει το A321XLR της κατασκευάστριας εταιρείας, το οποίο διαθέτει μεγαλύτερη εμβέλεια, ανέφερε η πηγή, η οποία δεν μπορούσε να μιλήσει δημοσίως για το θέμα, το οποίο είναι εμπιστευτικό.

Πρόκειται για το δεύτερο βιομηχανικό πρόβλημα που πλήττει την άτρακτο του μοντέλου με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κλάδο μέσα σε εννέα μήνες, αφότου η Airbus ανέφερε ελαττώματα στα πάνελ της ατράκτου τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η Airbus χαρακτήρισε επίσης το συγκεκριμένο ζήτημα ως πρόβλημα ποιότητας χωρίς επιπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά η διευκρίνιση της κατάστασης προκάλεσε καθυστερήσεις στις παραδόσεις διάρκειας αρκετών μηνών.

Η Airbus δήλωσε ότι είχε εντοπίσει αυτό που περιέγραψε ως «απόκλιση» στην προστασία της επιφάνειας, ή επίστρωση, που εφαρμόζεται σε δομικά στοιχεία γνωστά ως «στρινγκέρ», τα οποία εκτείνονται κατά μήκος της ατράκτου. Ανέφερε ότι η ανακάλυψη έγινε ενώ τα εξαρτήματα υποβάλλονταν ήδη σε επανεπεξεργασία στη γραμμή παραγωγής.

Η Airbus εντόπισε και περιόρισε την πηγή του προβλήματος και υπάρχει διαθέσιμη λύση, πρόσθεσε.

Το τελευταίο αυτό εμπόδιο εμφανίζεται την ώρα που η Airbus προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή των αεροσκαφών στενής ατράκτου σε 75 το μήνα από τα περίπου 60 που παράγει σήμερα.

Η πηγή ανέφερε ότι η Airbus εντόπισε για πρώτη φορά το πρόβλημα το καλοκαίρι και τα πρώτα αποτελέσματα από την πιο λεπτομερή ανάλυση έγιναν γνωστά πρόσφατα.

Αυτό το εξάρτημα του αεροσκάφους κατασκευάζεται από τη Stelia, την εσωτερική μονάδα της Airbus, η οποία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο εκτός των ωρών εργασίας.

Οι πελάτες συνεχίζουν να παραλαμβάνουν τα αεροσκάφη χωρίς να επιμένουν να πραγματοποιηθούν εκ των προτέρων επιπλέον εργασίες, ενώ η Airbus έχει ενημερώσει τους πελάτες ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για επισκευές, ανέφερε η πηγή.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ενδέχεται, ωστόσο, να εκδώσουν οδηγία που θα απαιτεί την επιδιόρθωση των ελαττωμάτων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Air Lines, η οποία πετά τα αεροσκάφη A321neo, δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους κατασκευαστές και ότι «θα λαμβάνει πάντα μέτρα για να πληροί ή να υπερβαίνει τις συστάσεις των αερομεταφορέων και τις οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα άρση της ασυλίας της Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Επισκέφθηκε γυναίκα που γέννησε σε καταφύγιο - «Ευχαριστώ κάθε μητέρα που παραμένει στην Ουκρανία»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στην Παναγία των Παρισίων

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έρευνα για μεγάλο σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια - 45 συλλήψεις

18:54WHAT THE FACT

Πρώτη ματιά από το εσωτερικό της Κιβωτού του Νώε: Ερευνητές μοιράζονται βίντεο από τον μυστηριώδη σχηματισμό

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Έξι οι αγνοούμενοι - Το ζευγάρι των ηλικιωμένων και η οικογένεια των τουριστών

18:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Οι μετοχές που στράφηκαν οι επενδυτές

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φωτιά σε τριώροφο κτίριο στην Τοσκάνη - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

18:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Γκέρσκοβιτς: Ο Αμερικανός δημοσιογράφος περιγράφει την καλοστημένη παγίδα της FSB για να συλληφθεί ως κατάσκοπος

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά: Σκληρές εικόνες μέσα από τη Βόρεια Κορέα - Η «αθέατη» πλευρά της πιο απομονωμένης χώρας στον κόσμο

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

18:28LIFESTYLE

Δυο Μαύρα Πουκάμισα spoiler: Η Μαρκέλλα χάνει τον έλεγχο με τον Μανούσο

18:26ANNOUNCEMENTS

Μια συνταγή για ασφαλή ψηφιακή επιστροφή στα θρανία

18:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κβαντικοί υπολογιστές: Η ανακάλυψη που μπορεί να αλλάξει τα πάντα - Έρχονται τα μη Αβελιανά anyons

18:22ANNOUNCEMENTS

Κώστας Τουρνάς - Διονύσης Τσακνής: «Το Ροκ το Ελληνικό» επιστρέφει για μια μεγάλη φθινοπωρινή συναυλία με εκλεκτούς καλεσμένους την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

18:16ANNOUNCEMENTS

«Τραγουδάμε Μαζί»: κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για τους ανθρώπους της μουσικής

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Λυσικράτους 15: Πώς ήταν το Airbnb της Πλάκας πριν από την έκρηξη - Φωτογραφίες, τιμές και κριτικές

15:08LIFESTYLE

«Ριφιφί»: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο στον ALPHA

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Έξι οι αγνοούμενοι - Το ζευγάρι των ηλικιωμένων και η οικογένεια των τουριστών

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Παρ' ολίγον αεροπορική τραγωδία: 737 της Ryanair προσγειώθηκε έπειτα από δύο αποτυχημένες απόπειρες, με καύσιμα 10 λεπτών στις δεξαμενές και αφού εξέπεμψε «Mayday»

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Πάνω από 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην παραλία για να ουρλιάξουν στον ωκεανό

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Σχεδόν τρία εκατομμύρια οχήματα Volkswagen και Audi ανακαλούνται παγκοσμίως - Πρόβλημα στο τιμόνι

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Βρέθηκε τσάντα που φέρεται να ανήκει στην Αμερικανίδα τουρίστρια

14:35ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες με την πορεία της κακοκαιρίας: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού θα βρέξει περισσότερο

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Καίει ακόμα το οχηματαγωγό που πήρε φωτιά εν πλω - Έχει καταστραφεί ολοσχερώς

11:53LIFESTYLE

Τηλεθέαση: H πρώτη θέση στην πρωινή ζώνη και οι ανταγωνιστές

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Για πρώτη φορά: Σκληρές εικόνες μέσα από τη Βόρεια Κορέα - Η «αθέατη» πλευρά της πιο απομονωμένης χώρας στον κόσμο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιά: Τι αλλάζει με τον νέο νόμο - Χρέη, διαθήκες και νόμιμη μοίρα

17:07ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Πού βρέχει αυτήν την ώρα, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν στη συνέχεια

05:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus εντόπισε ελάττωμα στην άτρακτο του A321neo – Αφορά σε 500 αεροσκάφη

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρταθλον 2026: Πού θα κλείσουν οι δρόμοι το Σάββατο – Ρυθμίσεις σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μέγαρα

16:49ΕΘΝΙΚΑ

SMS επιστράτευσης: Κατά χιλιάδες προσέρχονται οι Έλληνες στην Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:18ΕΛΛΑΔΑ

«Φύγετε! Νίκο! Πίσω φωνάζει! Πίσω!»: Οι δραματικές στιγμές εν πλω από τη φωτιά στο πλοίο της Blue Star ανοιχτά της Μυκόνου

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Νέες δηλώσεις Ερντογάν: Να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ