Ιταλία: Φωτιά σε τριώροφο κτίριο στην Τοσκάνη - Δύο νεκροί και 13 τραυματίες

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε τριώροφο κτίριο στην πόλη Λούκκα της Τοσκάνης, με δύο νεκρούς, έναν 65χρονο άνδρα και μια 73χρονη γυναίκα.

Τρεις 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι σοροί των θυμάτων βρέθηκαν στο διαμέρισμά τους, με τον 65χρονο να έχει πεθάνει πιθανώς από εισπνοή καπνού.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα και οι πυροσβέστες διέσωσαν ένα βρέφος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε τριώροφο κτίριο στην πόλη Λούκκα της Τοσκάνης, στην Ιταλία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 65χρονος άνδρας και μία 73χρονη γυναίκα, ενώ 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο το κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες κατάφεραν να διασώσουν και ένα βρέφος, ενώ μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Εγκαυμάτων της Λούκκα.

Οι σοροί των δύο θυμάτων εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμεναν και όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης κατάσβεσης. Η 73χρονη βρέθηκε στο σαλόνι, ενώ ο 65χρονος εντοπίστηκε στην κρεβατοκάμαρα και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχασε τη ζωή του από εισπνοή καπνού.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ ο δήμος της Λούκκα έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την προσωρινή στέγαση των ενοίκων, καθώς το κτίριο κρίθηκε ακατάλληλο προς κατοίκηση.

Διαβάστε επίσης