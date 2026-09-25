Νέες δηλώσεις Ερντογάν: Να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε πιθανή σύγκρουση

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στις σχέσεις με την Ελλάδα.

Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνελεύσης του ΟΗΕ έκανε λόγο για ήρεμα νερά με την Τουρκία, χωρίς αλλαγή γραμμής, ο κ. Ερντογάν εξε΄φρασε τη δική του άποψη μιλώντας στο περιοδικό Newsweek.

Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία κατέχει ισχυρή θέση εντός του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι οι σχέσεις που αναπτύσσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με τρίτα κράτη είναι δική της επιλογή.

Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: «Η Τουρκία δεν ερμηνεύει κάθε διμερή σχέση ως απειλή εναντίον της. Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά τυχόν βήματα που λαμβάνονται κατά της εθνικής μας ασφάλειας, των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας. Η Τουρκία έχει ισχυρή θέση και βάρος εντός του ΝΑΤΟ. Αντί να συζητάμε σήμερα ποιες συνέπειες θα είχε μια υποθετική στρατιωτική σύγκρουση για τη Συμμαχία, θα ήταν πιο σκόπιμο να επικεντρωθούμε στη διπλωματία για να αποτρέψουμε μια τέτοια πιθανότητα. Ο δρόμος προς τη διαρκή ασφάλεια στην περιοχή μας βρίσκεται σε μια αρχιτεκτονική ασφαλείας που βασίζεται σε συμμαχικές σχέσεις και περιφερειακές συνεργασίες που διαμορφώνονται με βάση μια προσέγγιση ασφάλειας 360 μοιρών που μειώνει την ένταση, ενισχύει την αποτροπή, ξεπερνά την έννοια της αμοιβαίας περικύκλωσης και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο».

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