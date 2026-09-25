Tο σπίτι «σκοτώνει» το σεξ: Η Γενιά Ζ θέλει, αλλά το πού είναι το πρόβλημα - Μία αποκαλυπτική έρευνα

Το δύσκολο κομμάτι δεν είναι ο σύντροφος, αλλά το μέρος

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Tο σπίτι «σκοτώνει» το σεξ: Η Γενιά Ζ θέλει, αλλά το πού είναι το πρόβλημα - Μία αποκαλυπτική έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γενιά Ζ έχει μειωμένες σεξουαλικές σχέσεις παρά την υψηλή επιθυμία, λόγω της έλλειψης ιδιωτικού χώρου καθώς πολλοί ζουν με τους γονείς τους.
  • Το 54% των ερωτηθέντων της Γενιάς Ζ ζουν στο πατρικό σπίτι και το 64% από αυτούς δεν είχαν σεξουαλική επαφή τους τελευταίους τρεις μήνες.
  • Από το 2013 έως το 2023, το ποσοστό των εφήβων που κάνουν σεξ μειώθηκε από 47% σε 32%, ενώ το 24% των νεαρών ενηλίκων δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις το προηγούμενο έτος.
  • Η ψηφιακή κοινωνική ζωή και η κοινωνική ανησυχία επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική δραστηριότητα και τις γνωριμίες της Γενιάς Ζ.
  • Η καθυστέρηση της ανεξαρτησίας και οι αυστηροί γονεϊκοί κανόνες δυσχεραίνουν την ιδιωτικότητα και την κοινωνική ζωή των νέων, οδηγώντας σε λιγότερα ραντεβού και σεξουαλικές συναντήσεις.
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Η Γενιά Ζ μεγαλώνει, και μαζί της φαίνεται ότι διευρύνεται και το χάσμα με την αμέσως προηγούμενη, καθώς όλα όσα θεωρούνταν δεδομένα, έχουν πάψει στην πλειονότητά τους, να ισχύουν, τουλάχιστον στο γνώριμο πλαίσιο.

Σήμερα, η Γενιά Ζ - όσοι δηλαδή γεννήθηκαν από το 1997 έως το 2012 - έχει λιγότερες σεξουαλικές σχέσεις από τις προηγούμενες, παρά την επιθυμία της να ασχοληθεί με τη σεξουαλική δραστηριότητα και ο λόγος είναι αρκετά αμήχανος. Η επιθυμία υπάρχει, αλλά όχι το μέρος, καθώς οι περισσότεροι ζουν στο πατρικό σπίτι με τους γονείς τους... Κατά συνέπεια, ο σύντροφος είναι το εύκολο κομμάτι, το δύσκολο είναι του πού θα συνευρεθούν...

Σύμφωνα με μία μελέτη των Gen Zers, που διεξήχθη από το Playboy, το Ινστιτούτο Kinsey και τη μάρκα αντισυλληπτικών Julie — και δημοσιεύθηκε αποκλειστικά στην USA TODAY— διαπίστωσε ότι το 54% των ερωτηθέντων ζούσε στο πατρικό σπίτι, ενώ το 64% όσων ζούσαν με τους γονείς τους ανέφερε ότι δεν είχε κάνει σεξ τους τελευταίους τρεις μήνες.

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«Καθυστερούν την ανεξαρτησία τους, και είναι κατανοητό, κάτι που θα καθυστερήσει επίσης την ικανότητά τους να μπορούν να βγουν έξω, να μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις», λέει ο Anthony Preischel, σεξοθεραπευτής με έδρα τη Νέα Υόρκη. «Σίγουρα έχει μειώσει την ικανότητά τους να μπορούν να κάνουν περιστασιακό σεξ».

Η έρευνα δείχνει μια γενική μείωση των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλική δραστηριότητα. Μέσα σε μία δεκαετία (2013 - 2023), το ποσοστό των εφήβων που δήλωσαν ότι έκαναν σεξ μειώθηκε από το 47% στο 32%, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αντίστοιχη μείωση καταγράφεται και στους μεγαλύτερους της Γενιάς Ζ − περίπου το 24% των ενηλίκων ηλικίας 18 έως 29 ετών δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις κατά το προηγούμενο έτος, ένα ποσοστό που έχει διπλασιαστεί από το 2010, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Οικογενειακών Σπουδών (IFS).

Η επιθυμία υπάρχει...

Η μελέτη του Playboy διαπίστωσε ότι το 29% των ερωτηθέντων συνολικά δεν είχε κάνει σεξ τους τελευταίους τρεις μήνες και ένας στους πέντε δεν είχε κάνει ποτέ σεξ, παρά το γεγονός ότι σχεδόν το 80% ανέφερε μέτρια έως πολύ υψηλά επίπεδα επιθυμίας για σεξουαλική δραστηριότητα.

Όμως πέρα, από το «στεγαστικό» η Generation Z ζει σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, το ψηφιακό, που επηρεάζει τη «συμπεριφορά» της.

«Η επιθυμία είναι πολύ διαφορετική από το να έχεις τη διαθεσιμότητα να μπορείς να εξερευνήσεις αυτήν την επιθυμία», λέει ο Preischel. «Οι άνθρωποι καίγονται από τις εφαρμογές γνωριμιών, αισθάνονται λίγο πιο κοινωνικά ανήσυχοι για να βγουν έξω και να συναντήσουν ανθρώπους, (υπάρχει) λίγο μεγαλύτερος φόβος απόρριψης».

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Η Virginia Gramarosso, μια 26χρονη εκπαιδευτικός υγείας στο Chicagoland που εργάζεται με έφηβους και νεαρούς ενήλικες, λέει ότι έχει παρατηρήσει στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή ότι περισσότεροι νέοι ενήλικες επιλέγουν να ζουν στο σπίτι.

«Έχει τεράστιο αντίκτυπο στις σεξουαλικές τους επιλογές», λέει η Gramarosso. «Νομίζω ότι πολλοί δυσκολεύονται να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την ιδιωτικότητά τους, σεβόμενοι παράλληλα τους γονείς τους και τον χώρο που μοιράζονται».

Η συμβίωση με συγγενείς μπορεί να περιπλέξει την υλικοτεχνική υποστήριξη των γνωριμιών και μπορεί επίσης να είναι από μόνη της μια ανατροπή για ορισμένους ραντεβού. Το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων στη μελέτη του Playboy είπε ότι οι γονείς τους συνεχίζουν να έχουν αυστηρούς κανόνες για αυτούς, προσθέτοντας άλλο ένα επίπεδο επιπλοκών.

Σύμφωνα με την Gramarosso υπάρχει ένα χάσμα γενεών μεταξύ του τρόπου με τον οποίο οι Gen Xers, οι Baby Boomers και οι Gen Zers μαθαίνουν και μιλούν για το σεξ. Από πολλές απόψεις, μπορεί ακόμα να φαίνεται σαν ένα θέμα ταμπού.

«Ενώ η Generation Z, κατά τη γνώμη μου, αποκτά όλο και περισσότερο αυτοπεποίθηση μιλώντας για το σεξ και τη σεξουαλικότητα σε διαδικτυακούς χώρους και στις ομάδες συνομηλίκων τους, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί εξακολουθούν να αισθάνονται εξαιρετικά άβολα να μιλούν με τους ενήλικες στη ζωή τους σχετικά με τους ανθρώπους που βλέπουν και κάνουν σεξ», λέει η Gramarosso.

Για να αποφευχθούν αμήχανες αντιπαραθέσεις και ερωτήσεις από τους γονείς σχετικά με το πού βρίσκονται, η Gramarosso λέει ότι ορισμένοι νεαροί ενήλικες μπορεί να αισθάνονται ότι είναι πιο εύκολο να αποφύγουν εντελώς τα ραντεβού και τις σεξουαλικές συναντήσεις.

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Γιατί η Gen Z κάνει λιγότερο σεξ

Η σεξουαλική ζωή και το στυλ γνωριμιών των Gen Zers αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη τάση αποστροφής κινδύνου – οι νέοι πίνουν επίσης λιγότερο και πηγαίνουν σε λιγότερα πάρτι. Αν και αυτά τα πράγματα μπορεί να είναι θετικά, είναι επίσης ενδείξεις ότι ορισμένοι Gen Zers μπορεί να είναι κοινωνικά απομονωμένοι. Μεγάλο μέρος της Gen Z έχασε κρίσιμα χρόνια στην τάξη ή στο γραφείο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, γεγονός που έβλαψε την ικανότητά τους να κοινωνικοποιούνται.

Αυτό ακολουθεί μια γενική τάση των ανθρώπων που αναφέρουν λιγότερη επιθυμία να παντρευτούν και να κάνουν οικογένειες σε νεαρή ηλικία.

Σύμφωνα με τον Preischel υπάρχει περιθώριο για αλλαγή, και το πρώτο βήμα για τους νέους είναι να βγουν έξω στον κόσμο και να συνειδητοποιήσουν δεν είναι οι μόνοι που έχουν φόβους για ραντεβού και σεξουαλική οικειότητα.

«Αν είστε νευρικοί για να πλησιάσετε κάποιον, το άλλο άτομο είναι πιθανώς εξίσου νευρικό για να σας πλησιάσει», λέει χαρακτηριστικάl.

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