ΠΦΣ: Δεν προβλέπεται η παρασκευή στείρων διαλυμάτων στα φαρμακεία

Διευκρινίσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρασκευή γαληνικών φαρμάκων σε ιδιωτικά φαρμακεία δίνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ), με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη.

Ο ΠΦΣ τονίζει ότι για το εργαστήριο φαρμακείου, στο πλαίσιο χορήγησης της άδειας λειτουργίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, η νομοθεσία προβλέπει:

«Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα το Ν. 1963/1991 (Α΄ 138) και το Π.Δ. 312/1992 (Α΄ 157), ως ισχύουν, χορηγείται στο ιδιωτικό φαρμακείο άδεια λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια, κατόπιν επιθεωρήσεως κατά την οποία ελέγχονται ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η φαρμακευτική νομοθεσία, στην οποία περιλαμβάνονται και εκείνες για το εργαστήριο του φαρμακείου.

Λαμβανομένων υπ' όψιν των προβλέψεων του άνω ΠΔ/τος για το εργαστήριο στο οποίο λαμβάνει χώρα η παρασκευή γαληνικών φαρμάκων ως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 7 και στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 312/1992 (προδιαγραφές, εξοπλισμός κλπ.), προκύπτει ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα παρασκευής στείρων διαλυμάτων ή άλλων στείρων φαρμακοτεχνικών μορφών οποιασδήποτε κατηγορίας εντός του εργαστηρίου του ιδιωτικού φαρμακείου».

Σημειώνεται ότι τα στείρα διαλύματα είναι απαλλαγμένα από μικροοργανισμούς και προορίζονται για χρήση σε περιοχές του σώματος με χαμηλή άμυνα στα μικρόβια, που είναι εύκολο, δηλαδή να μολυνθούν. Πρόκειται για ενέσιμα, οφθαλμικά, διαλύματα έκπλυσης χειρουργικών τραυμάτων κ.α.