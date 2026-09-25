Ιάπωνας bodybuilder έγινε 90 ετών: Προπονείται δύο ώρες την ημέρα και δηλώνει «100% φυσικός»

Snapshot Ο Τοσισούκε Καναζάουα, στα 90 του χρόνια, προπονείται δύο ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, και δηλώνει «100% φυσικός».

Πρόσφατα κατέκτησε τον 19ο εθνικό τίτλο του στην κατηγορία άνω των 85 ετών στο Japan Masters Bodybuilding Championships.

Η διατροφή του βασίζεται σε καστανό ρύζι, furikake, νάτο, σούπα miso με ωμά αυγά, και ροφήματα πρωτεΐνης, ενώ αποφεύγει το κρέας, τα ψάρια, το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Έχει προσαρμόσει την προπόνησή του στις αντοχές της ηλικίας του, αποφεύγοντας βαριά βάρη και προτιμώντας μηχανήματα, ενώ φροντίζει να κοιμάται περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ.

Ο Καναζάουα θέλει να δώσει μήνυμα κατά της παραίτησης λόγω ηλικίας και σκοπεύει να συνεχίσει το bodybuilding μέχρι το τέλος της ζωής του. Snapshot powered by AI

Στα 90 του χρόνια, ο Τοσισούκε Καναζάουα από την Ιαπωνία όχι μόνο δεν έχει εγκαταλείψει το bodybuilding, αλλά εξακολουθεί να προπονείται σχεδόν καθημερινά και να κατακτά τίτλους.

Ο Ιάπωνας bodybuilder γιόρτασε πρόσφατα τα 90ά γενέθλιά του και μόλις μία ημέρα αργότερα κέρδισε την κατηγορία άνω των 85 ετών στο Japan Masters Bodybuilding Championships, επικρατώντας επτά αντιπάλων. Ήταν ο 19ος εθνικός τίτλος της καριέρας του και, όπως ξεκαθαρίζει, δεν σκοπεύει να είναι ο τελευταίος.

«Είμαι 100% φυσικός», δηλώνει, υποστηρίζοντας ότι η εντυπωσιακή φυσική του κατάσταση είναι αποτέλεσμα σκληρής προπόνησης και όχι ουσιών που ενισχύουν την απόδοση.

Ο Καναζάουα γεννήθηκε το 1936 στην επαρχία Σιμάνε της Ιαπωνίας. Ως μαθητής διακρινόταν στα 1.500 μέτρα ελεύθερο και ονειρευόταν να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ένα μυϊκό πρόβλημα, όμως, άλλαξε τα σχέδιά του και τον οδήγησε στο bodybuilding.

Για πέντε χρόνια προπονούνταν έως και έξι ώρες την ημέρα. Στα 24 του κατέκτησε τον τίτλο Mister Japan και επανέλαβε την επιτυχία τρία χρόνια αργότερα.

Το 1967 συμμετείχε στο Mr Universe στο Μόντρεαλ, στην ίδια διοργάνωση με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον Σέρτζιο Ολίβα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση. Από τα 80 του και μετά έχει κατακτήσει έξι παγκόσμια πρωταθλήματα Masters.

Τι τρώει και πώς γυμνάζεται στα 90 του

Ο Καναζάουα αποδίδει τη μακροζωία του στον τρόπο ζωής που ακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Δεν έχει καπνίσει ποτέ, δεν πίνει αλκοόλ και έχει σταματήσει εδώ και χρόνια να τρώει κρέας και ψάρι.

Η διατροφή του βασίζεται κυρίως σε καστανό ρύζι, furikake, νάτο και σούπα miso με ωμά αυγά. Πίνει επίσης τρία ροφήματα πρωτεΐνης την ημέρα, ενώ στο παρελθόν έφτανε τα έξι.

Παρά την ηλικία του, προπονείται δύο ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα. Έχει, ωστόσο, προσαρμόσει την άσκηση στις αντοχές του: έχει εγκαταλείψει τα καθίσματα με βάρη και τις πιέσεις πάγκου και προτιμά πλέον τα μηχανήματα από τα ελεύθερα βάρη.

«Κάνω αυτό που είναι καλύτερο για εμένα και το σώμα μου σε αυτή την ηλικία», εξηγεί, προσθέτοντας ότι χρειάζεται πλέον περισσότερο χρόνο αποκατάστασης και φροντίζει να κοιμάται περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ.

Ο Καναζάουα είχε αποσυρθεί από τους αγώνες στα μέσα της δεκαετίας των 30 του, αλλά επέστρεψε στα 50 του, θέλοντας να δώσει κουράγιο στη σύζυγό του, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

«Ήθελα να της δείξω ότι όλα είναι δυνατά», λέει. Επτά χρόνια αργότερα κατέκτησε την πρώτη θέση σε πρωτάθλημα Masters.

Σήμερα, σε μια Ιαπωνία όπου σχεδόν το 30% του πληθυσμού είναι άνω των 64 ετών και οι αιωνόβιοι έχουν ξεπεράσει τις 100.000, ο 90χρονος bodybuilder θέλει να περάσει ένα μήνυμα κατά της παραίτησης λόγω ηλικίας.

«Ανησυχώ ότι πάρα πολλοί ηλικιωμένοι εγκαταλείπουν όσα έκαναν όταν ήταν νεότεροι», λέει.

Για τον ίδιο, πάντως, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί: «Θέλω να είμαι bodybuilder μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω».