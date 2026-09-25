Νέα μεταβολή του καιρού από σήμερα – Σαββατοκύριακο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Snapshot Από σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Το Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με ενίσχυση των βορείων ανέμων στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Την Κυριακή θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, με πιθανές έντονες βροχοπτώσεις σε Εύβοια και Σποράδες.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 22 και 27 βαθμών Κελσίου, χωρίς σημαντικές μεταβολές. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Παρασκευή, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 24 με 26 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 11 – 24°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 24°C

Κεντρική Μακεδονία: 15 – 25°C

Δυτική Μακεδονία: 10 – 21°C

Ήπειρος: 10 – 23°C

Θεσσαλία: 10 – 25°C

Νησιά Ιονίου: 19 – 26°C

Δυτική Στερεά: 15 – 26°C

Δυτική Πελοπόννησος: 18 – 26°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 15 – 25°C

Κυκλάδες: 19 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 26°C

Κρήτη: 15 – 25°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 18 – 25°C

Δωδεκάνησα: 20 – 27°C

Αττική: 15 – 26°C

Θεσσαλονίκη: 14 – 25°C

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Η πρόγνωση για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά καθώς και στα παραθαλάσσια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως και τις βραδινές ώρες, πιθανώς τοπικά έντονες στην Εύβοια και τις Σποράδες. Στα δυτικά και τα βόρεια πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 τοπικά στο Αιγαίο 7, και μόνο στα νοτιοανατολικά θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

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