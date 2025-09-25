Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου.
- 1932 – Ελληνικές βουλευτικές εκλογές: Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την αυτοδυναμία. Πρώτο αναδεικνύεται το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη με ποσοστό 33,80%. Το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου έλαβε 33,42%. Και τα δύο κόμματα κερδίζουν από 84 έδρες.
- 1849 – Πεθαίνει ο σπουδαίος οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
- 1996 – Ορκίζεται ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.
- 2005 – Η Εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:54 ∙ WHAT THE FACT