Σαν σήμερα 25 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

O σπουδαίος οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου.

  • 1932 – Ελληνικές βουλευτικές εκλογές: Κανένα κόμμα δεν κερδίζει την αυτοδυναμία. Πρώτο αναδεικνύεται το Λαϊκό Κόμμα του Παναγή Τσαλδάρη με ποσοστό 33,80%. Το Κόμμα Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου έλαβε 33,42%. Και τα δύο κόμματα κερδίζουν από 84 έδρες.
  • 1849 – Πεθαίνει ο σπουδαίος οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
  • 1996 – Ορκίζεται ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης και τα μέλη του νέου υπουργικού συμβουλίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.
  • 2005 – Η Εθνική ομάδα της Ελλάδος στο μπάσκετ κατακτά το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα για δεύτερη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας στον τελικό στο Βελιγράδι τη Γερμανία.

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές φοιτητών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Όλες οι πληροφορίες

04:54WHAT THE FACT

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

04:04ΕΡΓΑΣΙΑ

46η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Η πρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί για κλοπή και απάτη

03:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη – Τι ώρα θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Λάβρος ο Τραμπ για τα τεχνικά προβλήματα στον ΟΗΕ: «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ - Θα έπρεπε να ντρέπονται»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Αισθητός και στην Κολομβία

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Σειρήνες συναγερμού Πολιτικής Άμυνας και ήχηση καμπανών Ιερών Ναών την 1η Οκτωβρίου

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες απώλειες στη Wall Street στη σκιά των δηλώσεων Πάουελ για τις υψηλές τιμές των μετοχών

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Βόμβα» Τεμπονέρα στην εκδήλωση για την Κεντροαριστερά: Προτείνει τη δημιουργία νέου κόμματος μέσα από πέντε βήματα

00:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Τα highlights του ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ | Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (24/09)

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας drones στην περιοχή – Σε συναγερμό και άλλα τρία αεροδρόμια – Έτοιμη να παρέμβει η αστυνομία

23:52LIFESTYLE

Mariah Carey: Μίλησε ανοιχτά για την σχέση με την μητέρα της πριν τον θάνατό της - «Είχα πάντα ενοχές» - Βίντεο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατάθεση ψυχής από αστυνομικό στο Παίδων για παιδάκι που νοσηλεύεται: «Ένιωσα πως προστατεύω την ελπίδα, τα όνειρα, τη λαχτάρα τους να είναι έξω»

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Ράπισμα Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν: «Μέγιστη υποκρισία να κατηγορεί άλλους για εγκλήματα της Τουρκίας»

23:38LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη για Καίτη Γκρέυ: «Είμαι σε συζητήσεις να γίνει σήριαλ η ζωή της γιαγιάς μου και να την υποδυθώ»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την ξηρασία - Αναμένεται να φτάσει μέχρι βαθιά στο φθινόπωρο

06:30WHAT THE FACT

Ο εφιάλτης ενός νέου «Carrington Event» πλησιάζει - Γεωμαγνητική καταιγίδα μπορεί να αφανίσει το 90% της ανθρωπότητας

23:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα με την Τουρκία για τη Chevron – Εάν δυσφορούν... c'est la vie

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Κατάθεση ψυχής από αστυνομικό στο Παίδων για παιδάκι που νοσηλεύεται: «Ένιωσα πως προστατεύω την ελπίδα, τα όνειρα, τη λαχτάρα τους να είναι έξω»

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Η πρωταθλήτρια του δίαθλου Τζούλια Σιμόν θα δικαστεί για κλοπή και απάτη

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Λάβρος ο Τραμπ για τα τεχνικά προβλήματα στον ΟΗΕ: «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ - Θα έπρεπε να ντρέπονται»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το πορτραίτο του Μπάιντεν αντικαταστάθηκε από ένα… αυτόματο στυλό – Δείτε βίντεο

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις με τον «αόρατο Έλληνα»: Συγγενείς εξαφανισμένου παιδιού από το 1985 θα κάνουν τεστ DNA

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

20:11ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Μποτσουάνα: Δημόσια αργία μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

