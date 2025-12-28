e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

Newsbomb

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 2 Ιανουαρίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Χειρουργική επέμβαση στον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για «επίμονο λόξυγγα»

01:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Γιοχάνες: Δύο νεκροί και δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζουν την στηριξή τους στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συνομιλίες με Ευρωπαίους μετά την συνάντηση με Τραμπ

23:58ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Ζητά τον σεβασμό της κυριαρχίας της Σομαλίας, μετά την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για κατοχή ναρκωτικών

23:36LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης επιβεβαίωσαν την σχέση τους στα social media

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

23:16ΕΛΛΑΔΑ

To σφάξιμο του χοίρου: Το κρητικό έθιμο την επομένη των Χριστουγέννων που εξασφάλιζε κρέας μέχρι το καλοκαίρι

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων σε παραδρόμους της Βοιωτίας: Μεγάλη ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες - Δείτε βίντεο

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μείωση 60% του χρόνου εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ σε ένα έτος

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νεκρός 30χρονος από το τροχαίο στην παλαιά εθνική ανήμερα των Χριστουγέννων - Η οικογένεια δώρησε τα όργανά του

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αγροκτηνοτρόφοι μοίρασαν δωρεάν φαγητό στην πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone χτύπησε κτίριο στην Οδησσό - Βίντεο

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πρόγραμμα για την προσέλκυση νέων στις ένοπλες δυνάμεις ξεκινά το Λονδίνο - Αμειβόμενη εκπαίδευση ενός έτους

22:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: «Χωριάτες» άλωσαν το Λονδίνο και η Άστον Βίλα πλησιάζει την κορυφή

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

22:12ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες διαβεβαίωσαν το Ζελένσκι για την πλήρη υποστήριξή τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:09ΕΛΛΑΔΑ

Βαρδούσια όρη: Σπαράζουν οι συγγενείς των θυμάτων - Τραγικό παιχνίδι της μοίρας: Πέθανε την ίδια ημέρα με τον παππού του

18:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» στα 18 του χρόνια ο Βελισσάριος Ζαφειρούλης

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Βαρδούσια: Τι προκάλεσε τη χιονοστιβάδα που σκότωσε τους 4 ορειβάτες

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή (28/12): Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και εμπορικά καταστήματα

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Φλόριντα: Σκότωσε τη σύζυγό του, πυροβόλησε τη 13χρονη κόρη τους και μετά αυτοκτόνησε - Του ζήτησαν να αλλάξει κανάλι

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσσηνία: Δημοτικός σύμβουλος βρέθηκε απαγχονισμένος

20:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Αρναούτογλου για ισχυρούς ανέμους το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 4 περιοχές

22:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό «κύμα» θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς - Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από ECMWF και GFS

11:15LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Προσέφερε 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του Ant1

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ - πρίγκιπας Χάρι: Αποχωρεί ακόμη μία υπεύθυνη επικοινωνίας τους - Ήταν η 11η μέσα σε πέντε χρόνια

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς: Τι δείχνουν τα μοντέλα για κρύο και χιόνι - Τα δύο σενάρια

19:52LIFESTYLE

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Μου έστειλε γλάστρα και είχε μέσα κοριό, φρίκαρα»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στις οθόνες μας

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone χτύπησε κτίριο στην Οδησσό - Βίντεο

17:01ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Η πώληση F-35 στην Τουρκία μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο - Ο Ερντογάν επιθυμεί να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου, ήθελα μόνο να δω τα παιδιά μου»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

01:06ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία Γιοχάνες: Δύο νεκροί και δεκάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα σε Σουηδία και Φινλανδία

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

21:20LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Η on air έκπληξη των συνεργατών του με Αντώνη Ρέμο, Lara Fabian και Βασίλη Σαλέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ