Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Χίο
Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στις 03:11.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3), στις 03:11, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές της Χίου.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 14,9 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.
Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 15 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Πυργίου Χίου.
3,8 Ρίχτερ από το EMSC
Η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 15 χλμ., και επίκεντρο τα 30 χλμ. νότια της Χίου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:52 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
04:02 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Χίο
01:36 ∙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ – Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Πέμπτη
00:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: «Δεν έχει σταλεί κανένα μήνυμα στις ΗΠΑ»
00:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κέρδη στη Wall Street - Αποκλιμάκωση της κρίσης βλέπουν οι επενδυτές
23:55 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος για ακατέργαστη κάνναβη άνω των 60 κιλών
23:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Θρασύτατος οδηγός πάρκαρε πάνω σε όδευση τυφλών
09:39 ∙ ΕΘΝΙΚΑ
Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες
21:58 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν
22:57 ∙ ΚΥΠΡΟΣ