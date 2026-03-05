Σεισμός 3,7 Ρίχτερ κοντά στη Χίο

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/3), στις 03:11, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις νότιες ακτές της Χίου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 14,9 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕ.ΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 15 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Πυργίου Χίου.

3,8 Ρίχτερ από το EMSC

Η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,8 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 15 χλμ., και επίκεντρο τα 30 χλμ. νότια της Χίου.