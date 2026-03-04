Μέση Ανατολή: Ποιες εικόνες είναι ψεύτικες και ποιες αληθινές - Πώς εντοπίζονται προϊόντα AI

Snapshot Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει στη διάδοση πολλών εικόνων και βίντεο που παράγονται με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εξειδικευμένη ομάδα του BBC εντοπίζει και ερευνά ψεύτικες εικόνες και βίντεο για να περιορίσει τη διασπορά παραπληροφόρησης.

Ένα βίντεο με 70 εκατομμύρια προβολές που υποτίθεται ότι δείχνει επίθεση ιρανικού πυραύλου σε αμερικανικό μαχητικό, προέρχεται από βιντεοπαιχνίδι.

Βίντεο με έκρηξη περιείχε ψεύτικα πλάνα, ενώ αληθινή φωτογραφία επιβεβαίωσε μόνο τον καπνό και όχι τη φωτιά όπως εμφανιζόταν στο βίντεο.

Μία τραγωδία, όπως είναι ένας πόλεμος και γενικότερα, οποιοδήποτε γεγονός, στο οποίο η παραγωγή εικόνων και βίντεο είναι μεγάλη, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία, τη μετάδοση και -πολλές φορές- τη γρήγορη εξάπλωση οπτικοακουστικού υλικού που έχει παραχθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί εξαίρεση και, ήδη, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες συγκρούσεων, αρκετά από τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί και κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, έχουν αποδειχθεί προϊόντα AI.

Εξειδικευμένη ομάδα του BBC, διεξάγει έρευνες για την αναγνώριση αυτών των προϊόντων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διασπορά ψευδών εικόνων και έχει εντοπίσει ορισμένα βίντεο που δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Σε βίντεο που ανάρτησε το BBC, αναφέρει ως πρώτο, το παράδειγμα ενός βίντεο που έφτασε τις 70 εκατομμύρια προβολές, το οποίο φέρεται να δείχνει έναν ιρανικό πύραυλο να επιτίθεται σε αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος. Ωστόσο, όπως αποδείχτηκε, το πλάνο πρόκειται για απόσπασμα από βιντεοπαιχνίδι.

Πλάνο από το βίντεο

Αντίστοιχα, αποτέλεσμα AI είναι και βίντεο που υποτίθεται πως δείχνει τη στιγμή μιας έκρηξης. Ορισμένα από τα πλάνα του φαίνονται αρκετά αληθοφανή, σε αντίθεση με ένα πλάνο που δείχνει πυροτεχνήματα, γεγονός που έκανε αμέσως τους ειδικούς να υποψιαστούν τη μη γνησιότητά του.

Η ψεύτικη εικόνα και τα πυροτεχνήματα

Από την εν λόγω έκρηξη βρέθηκε και αληθινή φωτογραφία, της οποίας η γνησιότητα επιβεβαιώθηκε και δείχνει τον καπνό της έκρηξης και όχι το «μανιτάρι» φωτιάς που φαινόταν στο βίντεο.

Σύγκριση αληθοφανών πλάνων του βίντεο με την πραγματική εικόνα

Αληθινό αποδείχτηκε και ένα βίντεο από επίθεση σε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν, σε αντίθεση με δορυφορικές εικόνες που κυκλοφόρησαν, στις οποίες υποτίθεται πως φαίνονταν οι ζημιές από την εν λόγω έκρηξη.

Η έκρηξη στη Βηρυτό

Η μη αυθεντικότητα των εικόνων διαπιστώθηκε καθώς σε φωτογραφία του Google Maps από πέρυσι, η θέση των οχημάτων πέριξ της βάσης που επλήγη, ήταν ίδια και στη φωτογραφία που «φαίνονταν» οι ζημιές.

Τα αμάξια που «πρόδωσαν» το AI

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές

Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επιβεβαιώθηκε με μία φωτογραφία, που παρουσιάστηκε τόσο στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόνταλντ Τραμπ.

Μία ημέρα αργότερα, την εξάλειψη του Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε μία εικόνα που ισχυριζόταν ότι έδειχνε τη σορό του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να ανασύρεται από τα ερείπια μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το ενδιαφέρον ήταν τόσο μεγάλο, που η ανάρτηση συγκέντρωσε πάνω από 4,8 εκατομμύρια προβολές.

Τι δείχνει η viral εικόνα;

BREAKING: ??



Iran Shows Image of Supreme Leader Khamenei Dead Under Rubble After US-Israel Airstrike Hits His Tehran Home. pic.twitter.com/Mzjg7mWvzQ — OpenList (@OpenListint) March 1, 2026

Ένας φιλοϊρανός χρήστης δημοσίευσε μια φωτογραφία του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια στο X την 1η Μαρτίου με το σχόλιο: «Ο ηγέτης μου έδωσε τη ζωή του, αλλά το μουσουλμανικό έθνος δεν συμβιβάστηκε ούτε ξεπούλησε τους οπαδούς του Ιμάμη Χουσεΐν».

Η εικόνα δείχνει πολλούς διασώστες να στέκονται ακριβώς πάνω στα συντρίμμια, κάτω από τα οποία υποτίθεται πως βρισκόταν το νεκρό σώμα του Χαμενεΐ, προσπαθώντας να τον ανασύρουν από τα ερείπια.

Σύμφωνα με πολλαπλές αναφορές και ελέγχους γεγονότων, οι διασώστες φαίνονται ασυνήθιστα να βάζουν όλο το βάρος του σώματός τους στο μεγαλύτερο κομμάτι σκυροδέματος, πιέζοντας το θύμα για να αφαιρέσουν ένα σχετικά μικρό κομμάτι συντριμμιών. Επιπλέον, η εικόνα φέρει ενδεικτικά σημάδια ότι έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εικόνα περιέχει ένα υδατογράφημα SynthID, έναν δείκτη που χρησιμοποιείται από τα εργαλεία δημιουργίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη της Google.

Ένας άλλος έλεγχος στοιχείων από την Lead Stories εντόπισε επίσης οπτικές ασυνέπειες, όπως αφύσικο φωτισμό και παραμορφωμένα σχήματα αντικειμένων.

Το χέρι που βρίσκεται πάνω στην ξύλινη δοκό στο προσκήνιο έχει έξι δάχτυλα, κάτι που είναι ένα συνηθισμένο λάθος στις εικόνες που παράγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, μετά από προσεκτική εξέταση, πολλά από τα δομικά στοιχεία, όπως ο τρόπος που οι μεταλλικές ράβδοι προεξέχουν από το σκυρόδεμα ή η διάταξη των ξύλινων δοκών, φαίνονται φυσικά ακανόνιστα ή παραμορφωμένα.

Επιπλέον, η εικόνα έχει δύο αραβικά υδατογραφήματα που προστίθενται εύκολα σε οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο και δεν επαληθεύουν την αυθεντικότητα της εικόνας.

