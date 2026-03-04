Τουρκία: Επικοινωνία Φιντάν με Ρούμπιο για τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε στο Χατάι

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και των ΗΠΑ συζήτησαν για την αναχαίτιση του ιρανικού πυραύλου στον τουρκικό εναέριο χώρο και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Όπως επισημαίνεται από την τουρκική πλευρά, οι ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια τονίστηκαν στο υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι δυο τους εξέτασαν την τελευταία κατάσταση στην περιοχή και συζήτησαν τον πύραυλο που κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο και στη συνέχεια εξουδετερώθηκε.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ανακοίνωση που ανάρτησε το τουρκικό υπουργείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρονται τα εξής:

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο αφού διέσχισε τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε έγκαιρα από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θραύσμα του πυραύλου που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι διαπιστώθηκε ότι ανήκει στον πύραυλο αεροπορικής άμυνας που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό. Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Ενώ η Τουρκία βρίσκεται στο πλευρό της περιφερειακής σταθερότητας και ειρήνης, είναι ικανή να διασφαλίσει την ασφάλεια του εδάφους της και των πολιτών της, ανεξάρτητα από το ποιος ή από πού προέρχεται η απειλή. Κάθε βήμα που λαμβάνεται για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθεί αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε σε όλα τα μέρη ότι διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες εναντίον της χώρας μας. Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω εξάπλωση της σύγκρουσης στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».

Διαβάστε επίσης