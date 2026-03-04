Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο

Με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους θα κυλήσει το επόμενο 24ωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας

Προ των πυλών νέα κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 24ωρο
ΚΑΙΡΟΣ
Με βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού το επόμενο 24ωρο σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου, την Πέμπτη (5/3) βαρομετρικό χαμηλό από τα ΒΔ Βαλκάνια θα κατευθυνθεί προς τη χώρα μας φέρνοντας έντονα φαινόμενα στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια, το Β. Αιγαίο και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών μικρής διάρκειας στην Α. Θεσσαλία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 3 με 5 και από το βράδυ στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), αναμένεται ενίσχυση των ΒΑ ανέμων στα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Ασθενείς βροχές αναμένεται να σημειωθούν στη Μακεδονία, την κεντρική Ελλάδα (Θεσσαλία, Α. Στερεά - Εύβοια) και πιθανώς στη Β. Κρήτη.

Meteo: Ο καιρός αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, σε τμήματα της Εύβοιας και πιθανώς σε περιοχές της Ανατολικής Στερεάς. Σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Νωρίς το πρωί και κυρίως αργά το βράδυ περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -1 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 17-19, στην Ήπειρο από 2 έως 16-17 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 18-20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 18-20 και τοπικά 21 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέον από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ ενδέχεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα πυκνώσουν. Αυξημένη είναι η πιθανότητα να εκδηλωθούν παροδικές βροχές το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς.

