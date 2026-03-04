Σοκ και Δέος: Τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει ιρανική φρεγάτα - Βίντεο

Η στιγμή του τορπιλισμού της Ιρανικής φρεγάτας

Η στιγμή του τορπιλισμού της ιρανικής Φρεγάτας IRIS Dena στις ακτές της Σρι Λάνκα αποτυπώνεται σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που δόθηκε στο φώς της δημοσιότητας, όπως αποτυπώνεται από το περισκόπιο του αμερικανικού υποβρυχίου.

Periscope footage of a US Navy Submarine torpedoing the Iranian Frigate Dena off the coast of Sri Lanka.



The Mk. 48 Torpedo’s 650 pound warhead can be seen detonating under the Iranian Frigate’s stern. pic.twitter.com/DypnxA1Whd — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 4, 2026

Η φρεγάτα IRIS Dena ήταν οπλισμένη με βαριά πυροβόλα, πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κατά πλοίων και τορπίλες και μπορούσε να μεταφέρει ένα ελικόπτερο. Η φρεγάτα με 180μελές πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.

Το πλοίο επέστρεφε στο Ιράν μετά τη συμμετοχή του στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις MILAN 2026 στο Βισακαπατνάμ της Ινδίας.

Η φρεγάτα έσπασε στα δύο από την έκρηξη και πιθανότατα βυθίστηκε σε λίγα λεπτά. Σχεδόν 150 Ιρανοί ναυτικοί αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ για την βύθιση του πλοίου, χρησιμοποιήθηκε μια τορπίλη Mk.48

Per Chairman of the Joint Chiefs of Staff, a single Mk. 48 torpedo was used to sink the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka. pic.twitter.com/piEY4tfNum — OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026

Και το αποτελεσμά της ήταν ... τρομακτικό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο πολέμου.

Το πλοίο μετά την τρομακτική έκρηξη, βυθίσθηκε αύτανδρο.

«Παίζουμε για να κερδίσουμε»

Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε τη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου από τορπίλη υποβρυχίου στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα. Πρόκειται για μια ιστορική καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Hegseth on Iran:



Yesterday in the Indian Ocean, an American submarine sank an Iranian warship that thought it was safe in international waters.



Instead, it was sunk by a torpedo. pic.twitter.com/VoPvGgCtLq — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

«Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και τότε, πολεμάμε για τη νίκη», δήλωσε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «παίζουν για να κερδίσουν».

