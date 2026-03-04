Σοκ και Δέος: Τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει ιρανική φρεγάτα - Βίντεο
Το πλοίο επέστρεφε στο Ιράν μετά τη συμμετοχή του στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις MILAN 2026 στο Βισακαπατνάμ της Ινδίας.
Η στιγμή του τορπιλισμού της ιρανικής Φρεγάτας IRIS Dena στις ακτές της Σρι Λάνκα αποτυπώνεται σε ένα εντυπωσιακό βίντεο που δόθηκε στο φώς της δημοσιότητας, όπως αποτυπώνεται από το περισκόπιο του αμερικανικού υποβρυχίου.
Η φρεγάτα IRIS Dena ήταν οπλισμένη με βαριά πυροβόλα, πυραύλους εδάφους-αέρος, πυραύλους κατά πλοίων και τορπίλες και μπορούσε να μεταφέρει ένα ελικόπτερο. Η φρεγάτα με 180μελές πλήρωμα είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα.
Η φρεγάτα έσπασε στα δύο από την έκρηξη και πιθανότατα βυθίστηκε σε λίγα λεπτά. Σχεδόν 150 Ιρανοί ναυτικοί αγνοούνται.
Σύμφωνα με τις ΗΠΑ για την βύθιση του πλοίου, χρησιμοποιήθηκε μια τορπίλη Mk.48
Και το αποτελεσμά της ήταν ... τρομακτικό, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο πολέμου.
Το πλοίο μετά την τρομακτική έκρηξη, βυθίσθηκε αύτανδρο.
«Παίζουμε για να κερδίσουμε»
Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε τη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου από τορπίλη υποβρυχίου στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα. Πρόκειται για μια ιστορική καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
«Είναι η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και τότε, πολεμάμε για τη νίκη», δήλωσε ο Χέγκσεθ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ «παίζουν για να κερδίσουν».