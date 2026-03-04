Τουρκία: Ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρικό υπουργείο Εξωτερικών, στην Άγκυρα

Η Τουρκία κάλεσε τον πρέσβη του Ιράν στην Άγκυρα στο υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να του διαβιβάσει την έντονη διαμαρτυρία της και τις ανησυχίες της για έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον εναέριο χώρο της, σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ιρανός πρέσβης κλήθηκε στο τουρκικό πουργείο Εξωτερικών.

Στον πρέσβη μεταφέρθηκαν η αντίδραση και οι ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την κατάρριψη του ιρανικού πυραύλου.

