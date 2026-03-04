Συνεχίζεται αύριο Πέμπτη 5 Μαρτίου η δίκη της Χρυσής Αυγής

Διεκόπη για αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου η δίκη της Χρυσής Αυγής, όπου αναμένεται η εισαγγελική πρόταση σχετικά με τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων ανέπτυξαν τις θέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου, ζητώντας την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Μεταξύ των ελαφρυντικών που επικαλέστηκαν περιλαμβάνονται ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, καθώς και η μη εύλογη διάρκεια της δίκης.

Η διαδικασία των αγορεύσεων δεν ολοκληρώθηκε, καθώς απομένουν ακόμη τρεις συνήγοροι να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συνεδρίαση.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων της υπεράσπισης, αναμένεται να λάβει τον λόγο η εισαγγελέας της έδρας, προκειμένου να διατυπώσει την πρότασή της σχετικά με τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

