Τουρκία: Κατευθυνόταν στην Κύπρο ο πύραυλος που καταρρίφθηκε- Οι τρεις θεωρίες για τον στόχο

Ενώ η επίσημη Άγκυρα προχώρησε σε διάβημα προς την Τεχεράνη, μετά την κατάρριψη βαλλιστικού πυραύλου στον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αναλυτές και δημοσιογραφικές πηγές ερίζουν για το αν ο πύραυλος στόχευε την Τουρκία ή αν η Κύπρος ήταν ο τελικός στόχος της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο με κατεύθυνση τα νότια παράλια.

Η απειλή εξουδετερώθηκε έγκαιρα από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα, ενώ συντρίμμια του έπεσαν στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντόρτιολ, σε απόσταση περίπου 60 μιλίων από την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ.

Οι τρεις θεωρίες για τον στόχο

Τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζονται:

Η τεχνική βλάβη: Η μια θεωρία είναι ότι ο πύραυλος δεν στόχευε την Τουρκία, αλλά στρατιωτικές βάσεις στη νότια Κύπρο. Εκτιμάται ότι το βλήμα «παρεξέκλινε της πορείας του» λόγω τεχνικού σφάλματος ή παρεμβολών, καταλήγοντας πάνω από το Χατάι. Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η Κύπρος (Ακρωτήρι και Δεκέλεια) έχει δεχθεί αλλεπάλληλες επιθέσεις από drones και πυραύλους.

Η Τουρκία ως «διάδρομος»: Ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Ιμπραχίμ Καραγκιούλ υποστηρίζει ότι η Τουρκία χρησιμοποιήθηκε απλώς ως «διάδρομος». Κατά την ανάλυσή του, ο πραγματικός στόχος ήταν οι βρετανικές βάσεις όπου φέρονται να είναι συγκεντρωμένα αμερικανο-ισραηλινά μαχητικά, ή αμερικανικές ναυτικές μονάδες νότια της Ελλάδας.

İran füzesi Türkiye'yi hedef almamış,



Türk hava sahasını geçiş güzergahı olarak kullanıyormuş.



Hedefi muhtemelen;



Güney kıbrıs'taki İngilis askeri üsleriydi.

Burada toplanan ABD-İsrail sacaş uçaklarıydı.



Ya da;

Akdeniz'de, Yunanistan'ın güneyindeki ABD askeri unsurlarıydı.… pic.twitter.com/JvwE3CvuEI — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) March 4, 2026

Στόχευση του Ιντσιρλίκ: Αμερικανικές πηγές (The Insider) επιμένουν ότι ο πύραυλος κατευθυνόταν απευθείας προς την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, γεγονός που, αν επιβεβαιωθεί, αποτελεί ευθεία επίθεση σε νατοϊκό έδαφος.

Διαμαρτυρία Φιντάν στο Ιράν

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε άμεσα με τον Ιρανό ομόλογό του, Αμπάς Αραγτσί, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία της Άγκυρας. Η Τουρκία προειδοποίησε ότι διατηρεί το δικαίωμα της απάντησης, ενώ το ΝΑΤΟ, μέσω της εκπροσώπου Άλισον Χαρτ, καταδίκασε την ενέργεια, τονίζοντας ότι η Συμμαχία θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή εδάφους της».

«Προειδοποιούμε όλες τις πλευρές να απόσχουν από ενέργειες που κλιμακώνουν την ένταση», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας, την ώρα που η Τεχεράνη τηρεί σιγή ιχθύος για το περιστατικό.

Διαβάστε επίσης