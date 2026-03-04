Ιαπωνία: Νεκρό 8χρονο κορίτσι αφού καταπλακώθηκε από snowmobile σε χιονοδρομικό κέντρο

Όλα συνέβησαν, όταν η 8χρονη Κλόι Τζέφρις, από το Κουίνσλαντ, έκανε βόλτα με ένα snowmobile με τη μητέρα της στην κοιλάδα Χακούμπα στην επαρχία Ναγκάνο

Ιαπωνία: Νεκρό 8χρονο κορίτσι αφού καταπλακώθηκε από snowmobile σε χιονοδρομικό κέντρο
Ένα 8χρονο κορίτσι από την Αυστραλία καταπλακώθηκε από ένα όχημα snowmobile σε ένα χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Όλα συνέβησαν, όταν η 8χρονη Κλόι Τζέφρις, από το Κουίνσλαντ, έκανε βόλτα με ένα snowmobile με τη μητέρα της στην κοιλάδα Χακούμπα στην επαρχία Ναγκάνο, το Σάββατο, όταν το όχημα ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί από κάτω. Η 8χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αεροπορικώς, όπου παρά τις πολλαπλές προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία της πνοή.

Το ταξιδιωτικό γραφείο, Hakuba Lion Adventure, το οποίο είχε οργανώσει την εκδρομή στο χιονοδρομικό κέντρο, δήλωσε ότι το snowmobile ανατράπηκε αφού ανέβαινε ένα λόφο και ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του ταξιδιωτικού γραφείου, Σίντζι Γουάντα, είπε ότι το «τραγικό ατύχημα» συνέβη λίγο πριν τις 11:00 (τοπική ώρα) το Σάββατο.

«Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το snowmobile ανέβαινε έναν λόφο κατά μήκος ενός μονοπατιού, και βγήκε εκτός πορείας ενώ προσπαθούσε να στρίψει. Στη συνέχεια, το όχημα ανατράπηκε. Ως αποτέλεσμα, ο επιβάτης που βρισκόταν πάνω στο snowmobile παγιδεύτηκε κάτω από το όχημα».

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιαπωνίας είπε ότι η κυβέρνηση παρέχει προξενική βοήθεια στην οικογένεια.

Η 8χρονη είναι η τέταρτη Αυστραλή που έχασε τη ζωή της σε χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας φέτος.

Τον περασμένο μήνα, ο 27χρονος Μάικλ «Μίκι» Χουρστ από τη Μελβούρνη πέθανε αφού αποχωρίστηκε από την ομάδα του στην περιοχή Χοκάιντο.

Σύμφωνα με το BBC, ο 27χρονος κατέρρευσε ξαφνικά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ίδια εβδομάδα, μια 22χρονη Αυστραλή γυναίκα έχασε τη ζωή της αφού παγιδεύτηκε σε ένα τελεφερίκ σε ένα θέρετρο στην κεντρική Ιαπωνία.

Τον Ιανουάριο, ο Αυστραλο-Ινδονήσιος έφηβος Ράιλαν Χένρι Πριμπάντι πέθανε ενώ έκανε σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Niseko στην πόλη Kutchan της Χοκάιντο. Πιστεύεται ότι συγκρούστηκε με ένα φράγμα που οριοθετούσε την πίστα.

