«Ρώτα τον Ψυχολόγο» με τον Μάνο Χατζημαλωνά στο Θέατρο Μαβίλη

Η διαδραστική εμπειρία έρχεται για 5 μόνο παραστάσεις

Μετά από πέντε χρόνια επιτυχημένης διαδικτυακής παρουσίας και χιλιάδες ερωτήσεις που βρήκαν απάντηση, η πρωτοποριακή εμπειρία «Ρώτα τον Ψυχολόγο» μεταφέρεται για πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή!

Ο διακεκριμένος ψυχολόγος και συνθετικός ψυχοθεραπευτής Μάνος Χατζημαλωνάς προσκαλεί το κοινό σε μια σειρά πέντε μοναδικών, διαδραστικών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο Μαβίλη, κάθε Δευτέρα του Μαρτίου (2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3) στις 20:00.

Το «Ρώτα τον Ψυχολόγο» δεν είναι μια τυπική παράσταση, αλλά μια ζωντανή, συλλογική διαδικασία που διαμορφώνεται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Σε έναν ασφαλή χώρο δημόσιας οικειότητας, το κοινό έχει την ευκαιρία να θέσει οποιοδήποτε ερώτημα, χωρίς σενάριο και χωρίς φίλτρα, μετατρέποντας τη σκηνή σε ένα σύγχρονο «αλώνι» ιδεών και συναισθημάτων. Από προσωπικά διλήμματα μέχρι φιλοσοφικά ερωτήματα, κάθε ανησυχία βρίσκει τον χώρο της, σε μια συνθήκη που θυμίζει ανοιχτή, ομαδική ψυχοθεραπεία.

«Όταν μιλάς θεραπεύεσαι…όταν ακούς θεραπεύεις», αναφέρει ο Μάνος Χατζημαλωνάς, ο οποίος με την πολυετή εμπειρία και το χαρακτηριστικό του χιούμορ, δεν στοχεύει στο να δώσει απλές απαντήσεις, αλλά να δημιουργήσει τις συνθήκες για να αναδυθεί η γνώση μέσα από τον γόνιμο διάλογο. Είτε επιλέξει κανείς να ρωτήσει, είτε απλώς να ακούσει, γίνεται κοινωνός μιας δυναμικής που απελευθερώνει και ενώνει…!

