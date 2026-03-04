LIVE Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 2-1: Μειώνει στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Σαλσέδο

Δύο εξ αναβολής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Τετάρτης (4/3) για το πρωτάθλημα της Super League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για την 1η αγωνιστική, ενώ για τη 18η αγωνιστική η Κηφισιά φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στη Νεάπολη.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει βρει ρυθμό, όπως έδειξαν η πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν και η νίκη επί του Άρη την Κυριακή (1/3).

Ο Ισπανός τεχνικός έχει πολλά προβλήματα και παρατάσσει την ομάδα του με τον Γεντβάι δεξιό μπακ-χαφ στο 3-4-3 που διατηρεί.

Ο Λαφόν θα είναι κάτω απ’ τα δοκάρια. Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά στα στόπερ. Γεντβάι και Κυριακόπουλος στις πλευρές. Μπακασέτας και Σάντσες στον άξονα των χαφ, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο να δίνουν βοήθειες στον Τετέι.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Παναθηναϊκός - ΟΦΗ:

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εξ αναβολής αναμετρήσεων για το πρωτάθλημα της Super League:

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

18:00 "Απόστολος Νικολαϊδης", Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (CosmoteSport 2)

20:00 Γήπεδο Νεάπολης, Κηφισιά ΑΕ - ΠΑΟΚ (CosmoteSport 1)