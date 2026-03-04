Στον «αέρα» η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2026, λόγω πολέμου

«Φουντώνουν» οι φήμες ότι οι διοργανωτές των Όσκαρ εξετάζουν «σχέδιο έκτακτης ανάγκης» για το κόκκινο χαλί, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, οι παραγωγοί της διοργάνωσης εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ακύρωσης της εκδήλωσης.

Μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές, αν και η Ακαδημία δεν μπορεί να αγνοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Να σημειωθεί ότι φέτος υπάρχουν τρεις Ιρανοί υποψήφιοι για Όσκαρ, ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης της ταινίας «It Was Just an Accident», Jafar Panahi, καθώς και οι Sara Khaki και Mohammadreza Eyni, σκηνοθέτες του ντοκιμαντέρ «Cutting Through Rocks».

