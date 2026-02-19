Λίγο πριν τα Όσκαρ η Kate Hudson αποκάλυψε το μεγάλο απωθημένο που εκπλήρωσε με το «Song Sung Blue»

Η Kate Hudson κοιτάζει πίσω στην καριέρα της μετά τη δεύτερη υποψηφιότητά της για Όσκαρ — 25 χρόνια αφότου έλαβε την πρώτη.

Η 46χρονη σταρ είναι υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, για την ερμηνεία της στη μουσική δραματική ταινία του «Song Sung Blue», που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

Η πρώτη φορά που η Hudson διεκδίκησε το «χρυσό αγαλματίδιο» ήταν το 2001 για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, μετά τη μεγάλη της επιτυχία στην ταινία του 2000 «Almost Famous».

Στις 12 Φεβρουαρίου, η Hudson παραβρέθηκε στα 28α Βραβεία Costume Designers Guild στο Ebell του Λος Άντζελες, όπου τιμήθηκε με το Spotlight Award.

Την επόμενη μέρα, τιμήθηκε ξανά για την καριέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντα Μπάρμπαρα.

Η Kate Hudson / AP

Μιλώντας στο Fox News Digital πριν την εκδήλωση στο Arlington Theatre, η Hudson δήλωσε ενθουσιασμένη για το βραβείο και το ταξίδι της καριέρας της, που αναδείχθηκε μέσα από αποσπάσματα όλων των προηγούμενων ταινιών της.

«Ήρθα λίγο νωρίτερα, οπότε πρόλαβα να απολαύσω λίγη Σάντα Μπάρμπαρα», είπε. «Είναι τόσο όμορφα εδώ. Το αγαπώ. Και είμαι τόσο χαρούμενη. Είναι συναρπαστικό να κοιτάζω πίσω τις ταινίες που έχω κάνει. Και αγαπώ την αγάπη που παίρνει το "Song Sung Blue" — έχει αγγίξει τόσες καρδιές, και όλη αυτή η εμπειρία είναι απλά υπέροχη.»

Η Hudson αναφέρθηκε επίσης στο πώς η εμπειρία της ως υποψήφια για Όσκαρ φέτος διαφέρει από την πρώτη της φορά:

«Νομίζω ότι το συγκρίνω με το να έχεις ένα τρίτο παιδί», είπε η ηθοποιός.

Η Hudson είναι μητέρα τριών παιδιών: του Ryder Robinson, από τον πρώην σύζυγό της, τραγουδιστή των «The Black Crowes Chris Robinson», του Bingham Hawn Bellamy, από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, frontman των Muse Matt Bellamy, και της Rani Rose Hudson Fujikawa, με τον αρραβωνιαστικό της, μουσικό Danny Fujikawa.

Η Kate Hudson / AP

«Το βλέπεις διαφορετικά», συνέχισε. «Το απορροφάς και έχεις όλες αυτές τις σχέσεις που έχεις δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, με ανθρώπους που ξέρεις και έχεις συνεργαστεί πολύ. Ο χώρος νιώθει πολύ πιο ζεστός από ό,τι όταν ήμουν 21.»

«Ήμουν τόσο νέα τότε», πρόσθεσε. «Μόλις ξεκινούσα την καριέρα μου και ήταν ένας καινούργιος κόσμος. Τώρα πηγαίνω σε πάρτι και γιορτάζουμε με φίλους. Είναι εντελώς διαφορετικό.»

Η Hudson μοιράστηκε επίσης την αντίδραση των παιδιών της για την υποψηφιότητά της: «Τα μεγαλύτερα παιδιά μου είναι πολύ χαρούμενα. Η Rani απλά λατρεύει να βλέπει όλα τα ρούχα που φοράω όταν βγαίνω.»

Μέσα στο Arlington Theatre, η Hudson κάθισε για μια εκτενή συζήτηση με τον Scott Feinberg μπροστά σε κοινό.

«Αν έδινα συμβουλή στον νεότερο εαυτό μου, θα ήταν να μην υποτιμήσω τις αποφάσεις που πήρα — ακόμα και τα λάθη και οι δύσκολες επιλογές με έφτιαξαν για το ποια είμαι σήμερα. Δεν θα άλλαζα τίποτα», εξομολογήθηξε η ηθοποιός.

Ωστόσο, κοιτώντας πίσω, η Hudson, που έχει χαρίσει πολλές εμβληματικές στυλιστικές στιγμές στη μεγάλη οθόνη, παραδέχτηκε ότι έχει μετανιώσει κάτι πάρα πολύ.

«Με ρωτήσατε τι θα έκανα διαφορετικά και θα έλεγα… θα κρατούσα περισσότερα ρούχα!»

Η Kate Hudson / AP

Στην ταινία «Song Sung Blue», βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η Kate Hudson υποδύεται την Claire «Thunder» Sardina, δίπλα στον Hugh Jackman ως Mike «Lightning» Sardina, που εμφανίζονταν σε ένα tribute συγκρότημα Neil Diamond με το όνομα Lightning & Thunder. Στην ταινία, η Hudson τραγουδά στην οθόνη και οι κριτικοί την αποθέωσαν τόσο για την ερμηνεία της όσο και για τη φωνή της.

Πρόκειται για ένα όνειρο που η Hudson είχε εδώ και χρόνια: ήδη από το 2024 είχε ξεκινήσει τη μουσική της καριέρα με το ντεμπούτο άλμπουμ “Glorious”, που μπήκε στο Billboard Heatseekers.

Σε συνέντευξή της με τον Scott Feinberg, η Hudson αποκάλυψε ότι πάντα ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά την είχαν προειδοποιήσει, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο την καριέρα της στην υποκριτική.

«Πάντα πίστευα ότι η μουσική θα ήταν κάτι που θα έκανα, αλλά μετά ήταν σαν, ‘ΟΚ, μην σπάσεις αυτό που δουλεύει’ — αυτή η ιδέα των crossover καριέρων θα μπορούσε να ήταν καταστροφική», εξήγησε. «Σου λένε, "Απλά απόλαυσε την καριέρα σου, απόλαυσε αυτό το κομμάτι τώρα"».

Η Hudson θυμήθηκε ότι ένιωσε ιδιαίτερα αποθαρρυμένη όταν, στα 30 της, δήλωσε ότι ήθελε να κυκλοφορήσει άλμπουμ: «Μου είπαν, "Είσαι λίγο μεγάλη τώρα για να ξεκινήσεις μια μουσική καριέρα"».

«Δεν είχαν άδικο», παραδέχτηκε η Hudson. «Απλά με βάραινε αυτό. Και μετά ήρθε η COVID και είπα: ‘Θα το μετανιώσω αν δεν το κάνω. Πρέπει να το κάνω.’»

Το αποτέλεσμα είναι ένα project που συνδυάζει υποκριτική και μουσική με τρόπο που φαίνεται ότι η Hudson πάντα ήθελε να κάνει — και τώρα ήρθε η στιγμή της.

Διαβάστε επίσης