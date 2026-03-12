ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν

Δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Μίλτος Τσεκούρας

ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, η οποία δεν συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον χώρο των πλυντηρίων του αεροπλανοφόρου, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο. Δύο ναύτες λαμβάνουν ιατρική βοήθεια για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο πρόωσης του πλοίου, το οποίο παραμένει πλήρως λειτουργικό», πρόσθεσε ο στρατός.

Το αεροπλανοφόρο συμμετέχει στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και επί του παρόντος βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:13LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης για την πίστη του στον Θεό: «Συνομιλώ μαζί Του, μου δίνει δύναμη»

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του απέναντι στην κρίση – Έχουμε οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγώνες δρόμου φιλανθρωπικού χαρακτήρα”Άνοιξη Ζωής 2026″

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Τουρκία: Σκότωσε την κόρη του και δήλωσε την εξαφάνισή της στις Αρχές - Την είχε θάψει στον κήπο

17:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Στις 16,3 μονάδες διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Κατακερματισμένη η Αριστερά

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Είναι ζωντανός ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ; Οι Ισραηλινοί αμφιβάλλουν

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

17:37ΕΛΛΑΔΑ

14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που μας έφερε και πάλι κοντά

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Σε διαθεσιμότητα δασκάλα που κατέγραφε τον εαυτό της να ουρεί σε σχολική τάξη

17:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Σε ανοδική τροχιά οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου - Στις δέκα ακριβότερες χώρες της Ευρώπης η Ελλάδα στην αμόλυβδη

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: Ζει και βασιλεύει στο Χ – Ο προσωπικός λογαριασμός του αγιατολάχ λειτουργεί κανονικά

17:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φωτιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, δύο ναύτες τραυματίστηκαν

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:07LIFESTYLE

Συγκινήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη όταν είδε φωτογραφία της με τον Γιώργο Μαρίνο - «Δεν το πιστεύω»

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Σε βέρτιγκο ο πρωθυπουργός για την ενέργεια - «Ναι» επί της αρχής από το ΠΑΣΟΚ για τις εξορύξεις

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εικόνα με τις βόμβες διασποράς που χρησιμοποιεί το Ιράν κατά αμάχων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται, βγάζουμε πολλά χρήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Βίντεο ντοκουμέντο - Απειλούσαν ότι θα κάνουν... σούπα τα οστά νεκρού

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

16:45LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο 23χρονης influencer από καρκίνο - «Ήταν μία μαχήτρια, ένας λαμπρός άνθρωπος»

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία - Ποια είναι τα θανάσιμα αυτά όπλα

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ