Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία

Το Ιράν φέρεται να έχει σπείρει δεκάδες "έξυπνες" θαλάσσιες νάρκες στον βυθό των Στενών του Ορμούζ

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι «έξυπνες νάρκες» του Ιράν απειλούν να «τινάξουν στον αέρα» την παγκόσμια οικονομία
Στον Περσικό Κόλπο, η ένταση κλιμακώνεται δραματικά, με την επόμενη μεγάλη απειλή για τα εμπορικά και στρατιωτικά πλοία να μην προέρχεται από τον αέρα – όπως τα γνωστά ιρανικά drones Shahed – αλλά από τα βάθη της θάλασσας.

Το Ιράν φέρεται να έχει σπείρει δεκάδες "έξυπνες" θαλάσσιες νάρκες στον βυθό των Στενών του Ορμούζ, μεταμορφώνοντας αυτό το ζωτικής σημασίας πέρασμα, που μεταφέρει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, σε ένα αόρατο και θανάσιμο ναρκοπέδιο.

Πρόσφατες πληροφορίες από αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι το Ιράν έχει ποντίσει μερικές δεκάδες νάρκες υψηλής τεχνολογίας σε στρατηγικά σημεία. Αυτή η κίνηση έρχεται ως απάντηση στην κλιμάκωση του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη βύθιση 16 ιρανικών ναρκοθετικών σκαφών κοντά στα Στενά.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να απομακρύνει αμέσως τις νάρκες, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν καταστρέψει τα περισσότερα από τα σκάφη που θα μπορούσαν να τις τοποθετήσουν, και ότι η ναυσιπλοΐα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή.

202603120swkleki.jpg

Από τις απλές νάρκες επαφής στις «Smart εκρήξεις»

Στην καρδιά της ιρανικής απειλής βρίσκεται η νάρκη Sadaf-02, μια παραδοσιακή νάρκη επαφής που βασίζεται σε ξένα σχέδια, πιθανότατα ρωσικά ή βορειοκορεατικά, και μπορεί να τοποθετηθεί σε ρηχά νερά. Αυτές οι νάρκες, φθηνές και εύκολες στην παραγωγή, είναι ιδανικές για μαζική εξάπλωση, λειτουργώντας σαν ακούραστοι φρουροί ενός υποθαλάσσιου ναρκοπεδίου που μπορεί να παγώσει κάθε κίνηση.

Η αληθινή απειλή, όμως, κρύβεται στα προηγμένα μοντέλα όπως η σειρά Maham-2. Αυτές οι νάρκες βυθού δεν περιμένουν να τις αγγίξει κανείς: Ενεργοποιούνται σιωπηλά από μαγνητικούς και ακουστικούς αισθητήρες όταν ένα μεγάλο σκάφος περνά από πάνω τους, απελευθερώνοντας μια εκρηκτική γόμωση 350 κιλών. Το σώμα τους θυμίζει την αντιπλοϊκή νάρκη PT-97W της Βόρειας Κορέας, που στο Ιράν εξελίχθηκε ως YT-534 UW1/2 "Valfajr", με πανομοιότυπα διαφράγματα σύνδεσης.

EM-52: Η «Νάρκη-Πύραυλος»

Ακόμη πιο ανατριχιαστική είναι η EM-52, μια νάρκη που λειτουργεί σαν υποβρύχιος πύραυλος. Τοποθετημένη σε βάθη έως 200 μέτρων, περιμένει αθέατη μέχρι οι αισθητήρες της να εντοπίσουν στόχο, οπότε εκτοξεύει μια φονική κεφαλή κατευθείαν στην καρίνα του πλοίου.

seamines-iraq.jpg

Οι θαλάσσιες νάρκες, όπως αυτές του Ιράκ, που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του αμερικανικού ναυτικού κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Ελευθερία στο Ιράκ» το 2003, έχουν ισχυρό ψυχολογικό αντίκτυπο στα πληρώματα των πλοίων, τους ιδιοκτήτες και τους ασφαλιστές.

(Εικόνα: Wikimedia Commons/ Αμερικανικό Ναυτικό)

Επιπλέον, οι μαγνητικές νάρκες τύπου limpet, που τοποθετούνται στα ύφαλα των πλοίων από βατραχανθρώπους, ενισχύουν αυτή την ασύμμετρη απειλή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εκκαθάρισή τους κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ανά μονάδα, ενώ το Ιράν μπορεί να τις αντικαταστήσει με ταχύτητα, μετατρέποντας τη θάλασσα σε έναν ατελείωτο οικονομικό και επιχειρησιακό εφιάλτη.

limpetmine.jpg

Το Ιράν διαμηνύει πως τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ασφαλή για όλους ή για κανέναν. Καθώς οι επιθέσεις σε πλοία πληθαίνουν, με τουλάχιστον δώδεκα χτυπήματα τις τελευταίες ημέρες, και η κυκλοφορία έχει μειωθεί κατά 80%, η παγκόσμια οικονομία κρατά την ανάσα της.

