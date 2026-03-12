Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια

Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Ιταλία. Ένα παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ματζόρε στην Μπολόνια. Οι γονείς της φέρονται να το γέννησαν εκτός κέντρου υγειονομικής περίθαλψης για να αποφύγουν τον έλεγχο και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Όταν η μητέρα ήταν έγκυος, φέρονται να απέκρυψαν το οροθετικό της ιστορικό από όλους. Μετά τον τοκετό το 2017, φέρονται να μην έκαναν τίποτα για να διαπιστώσουν εάν η ασθένεια είχε μεταδοθεί στην κόρη τους.

Οι δύο γονείς έχουν δικαστεί στην Μπολόνια με την κατηγορία της κακοποίησης παιδιού. Οι γονείς κατηγορούνται όχι μόνο ότι δεν θεράπευσαν την κόρη τους, αλλά και ότι δεν την εμβολίασαν ή δεν την πήγαν σε παιδίατρο μέχρι την ηλικία των σχεδόν έξι ετών, οπότε το κοριτσάκι είχε προσβληθεί από σοβαρές λοιμώξεις εκτός από το AIDS. Ακόμα και μετά από αυτό, συνέχισαν να αντιστέκονται στους γιατρούς, εμποδίζοντας τη φροντίδα τους και τη χορήγηση φαρμάκων.

Η πρώτη επίσκεψη στον παιδίατρο σε ηλικία 6 ετών

Η σοβαρή κατάσταση του μικρού κοριτσιού, αποκαλύφθηκε χάρη σε έναν παιδίατρο που το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να συμβουλευτεί τον Ιούλιο του 2023, όταν το κοριτσάκι υπέφερε από πυρετό και επίμονο βήχα για εβδομάδες. Ο γιατρός, αναπληρωτής του τακτικού παιδιάτρου, συνειδητοποίησε ότι μετά τη γέννησή της στην Ισπανία, η επιλογή γιατρού είχε γίνει μόλις τον Νοέμβριο του 2022, αλλά το μωρό δεν είχε εξεταστεί ποτέ .

Νοσοκομειακές εξετάσεις και διάγνωση του AIDS

Περπατούσε άσχημα, υποσιτιζόταν, είχε κακή κατάσταση δοντιών, κακές παραμέτρους ανάπτυξης και φορούσε ακόμα πάνες. Ο παιδίατρος ενημέρωσε τους γονείς ότι χρειαζόταν επείγουσα νοσηλεία, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Σε εκείνο το σημείο, ο γιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και το παιδί εισήχθη στο νοσοκομείο Ματζόρε στην Μπολόνια, όπου διαγνώστηκε με προχωρημένη λοίμωξη HIV. Ακόμα και τότε, οι γονείς συνέχισαν να σιωπούν για την κατάσταση της μητέρας και αργότερα παραδέχτηκαν ότι είχαν γεννήσει την κόρη τους εκτός κέντρου υγειονομικής περίθαλψης για να αποφύγουν τους ελέγχους και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς .

Μετά από αυτό το περιστατικό, η εισαγγελία κίνησε ποινική δίωξη για επιβαρυμένη κακομεταχείριση που οδήγησε σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων, το οποίο τον Σεπτέμβριο του 2023 διόρισε επίτροπο , πλέον πολιτικό ενάγοντα, για λογαριασμό του παιδιού. Η γονική ιδιότητα των γονέων εξακολουθεί να εξετάζεται από τα δικαστήρια ανηλίκων. Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

