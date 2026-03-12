Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια

Γονείς σε δίκη για επιβαρυμένη κακοποίηση

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια απίστευτη ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην Ιταλία. Ένα παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ματζόρε στην Μπολόνια. Οι γονείς της φέρονται να το γέννησαν εκτός κέντρου υγειονομικής περίθαλψης για να αποφύγουν τον έλεγχο και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.

Όταν η μητέρα ήταν έγκυος, φέρονται να απέκρυψαν το οροθετικό της ιστορικό από όλους. Μετά τον τοκετό το 2017, φέρονται να μην έκαναν τίποτα για να διαπιστώσουν εάν η ασθένεια είχε μεταδοθεί στην κόρη τους.

Οι δύο γονείς έχουν δικαστεί στην Μπολόνια με την κατηγορία της κακοποίησης παιδιού. Οι γονείς κατηγορούνται όχι μόνο ότι δεν θεράπευσαν την κόρη τους, αλλά και ότι δεν την εμβολίασαν ή δεν την πήγαν σε παιδίατρο μέχρι την ηλικία των σχεδόν έξι ετών, οπότε το κοριτσάκι είχε προσβληθεί από σοβαρές λοιμώξεις εκτός από το AIDS. Ακόμα και μετά από αυτό, συνέχισαν να αντιστέκονται στους γιατρούς, εμποδίζοντας τη φροντίδα τους και τη χορήγηση φαρμάκων.

Η πρώτη επίσκεψη στον παιδίατρο σε ηλικία 6 ετών

Η σοβαρή κατάσταση του μικρού κοριτσιού, αποκαλύφθηκε χάρη σε έναν παιδίατρο που το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να συμβουλευτεί τον Ιούλιο του 2023, όταν το κοριτσάκι υπέφερε από πυρετό και επίμονο βήχα για εβδομάδες. Ο γιατρός, αναπληρωτής του τακτικού παιδιάτρου, συνειδητοποίησε ότι μετά τη γέννησή της στην Ισπανία, η επιλογή γιατρού είχε γίνει μόλις τον Νοέμβριο του 2022, αλλά το μωρό δεν είχε εξεταστεί ποτέ .

Νοσοκομειακές εξετάσεις και διάγνωση του AIDS

Περπατούσε άσχημα, υποσιτιζόταν, είχε κακή κατάσταση δοντιών, κακές παραμέτρους ανάπτυξης και φορούσε ακόμα πάνες. Ο παιδίατρος ενημέρωσε τους γονείς ότι χρειαζόταν επείγουσα νοσηλεία, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν. Σε εκείνο το σημείο, ο γιατρός ειδοποίησε την Αστυνομία και το παιδί εισήχθη στο νοσοκομείο Ματζόρε στην Μπολόνια, όπου διαγνώστηκε με προχωρημένη λοίμωξη HIV. Ακόμα και τότε, οι γονείς συνέχισαν να σιωπούν για την κατάσταση της μητέρας και αργότερα παραδέχτηκαν ότι είχαν γεννήσει την κόρη τους εκτός κέντρου υγειονομικής περίθαλψης για να αποφύγουν τους ελέγχους και τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς .

Μετά από αυτό το περιστατικό, η εισαγγελία κίνησε ποινική δίωξη για επιβαρυμένη κακομεταχείριση που οδήγησε σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου ανηλίκων, το οποίο τον Σεπτέμβριο του 2023 διόρισε επίτροπο , πλέον πολιτικό ενάγοντα, για λογαριασμό του παιδιού. Η γονική ιδιότητα των γονέων εξακολουθεί να εξετάζεται από τα δικαστήρια ανηλίκων. Η προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη μπορεί να προβλέψει κρίσεις άσθματος με υψηλή ακρίβεια

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε για να μπορέσει να «παντρευτεί» το Gemini: Μήνυση κατά της Google για το σύστημα AI

16:31ΕΥ ΖΗΝ

Ο κίνδυνος από τα μοντέλα ΑΙ που διαρκώς συμφωνούν και μας κολακεύουν

16:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Το Ισραήλ απαγόρευσε την προσευχή στον Πανάγιο Τάφο, στο τζαμί Αλ Άκσα και στο τείχος των δακρύων

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή»

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Τα HUAWEI Watch GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5 ξεχώρισαν στη φετινή MWC, αποσπώντας πολλαπλά σημαντικά βραβεία

16:08ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Στη «σκιά» νέων απειλών η ΕΥΠ – Από τους κατασκόπους-«ποινικούς» μέχρι τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω… gaming

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη για τον πνιγμό 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης

16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα: Πότε θα καταβληθεί - Πόσα χρήματα δικαιούστε

16:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έξι διαρρήξεις σε 11 μέρες - Ταυτοποιήθηκαν τέσσερις δράστες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπουργείο Εξωτερικών απαντά στις προκλήσεις της Τουρκίας για τους Patriot: Αδιαπραγμάτευτη η αμυντική μας διάταξη

15:56ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: «Οι Patriot και τα F-16 καλύπτουν τον βουλγαρικό εναέριο χώρο»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά το δυτικό Ιράν - Στο στόχαστρο διοικητές και εκτοξευτές

15:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Σύλληψη 41χρονος για ναρκωτικά - Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης

15:42ΕΘΝΙΚΑ

Ναύαρχος Κονιδάρης στο Newsbomb: Το Ιράν δείχνει ότι θέλει να προσβάλλει κι άλλους - Η Σούδα είναι προστατευμένη

15:40ΥΓΕΙΑ

Βουβωνοκήλη στις γυναίκες: Υπάρχουν διαφορές από τους άνδρες; Πλήρης οδηγός διάγνωσης και αντιμετώπισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο

13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στις βάσεις των ΗΠΑ

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

15:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετέδωσαν τον ιό HIV στην κόρη τους και δεν της επέτρεψαν να δει παιδίατρο μέχρι τα 6 χρόνια

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα πάμε σε πρόωρες εκλογές παρά τη δημοσκοπική ανάκαμψη

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 25χρονο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Στη «σκιά» νέων απειλών η ΕΥΠ – Από τους κατασκόπους-«ποινικούς» μέχρι τη ριζοσπαστικοποίηση μέσω… gaming

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από δημοτικό σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ