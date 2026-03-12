Θρίλερ στη Χαλκίδα: Νεκρός 35χρονος μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από δημοτικό σχολείο

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στη Χαλκίδα από την είδηση ότι ένας 35χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα το αυτοκίνητό του, το οποίο ήταν σταθμευμένο ακριβώς έξω από το 10ο Δημοτικό Σχολείο.

Κάτοικοι της περιοχής αντίκρισαν το πρωί της Πέμπτης τον 35χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και μεγάλη καθώς εξαιτίας του σημείου του συμβάντος αλλά και της προσέλευσης των μαθητών οι διαδικασίες έπρεπε να προχωρήσουν γρήγορα.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περίοικοι αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα λίγο μετά τις 07:00 το πρωί, όταν πλησίασαν το όχημα που ήταν παρκαρισμένο δίπλα στην είσοδο του σχολείου. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε πως ο 35χρονος ήταν ήδη νεκρός.

Η επιχείρηση που στήθηκε από την αστυνομία ήταν αστραπιαία, καθώς υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος οι μαθητές και οι γονείς τους να έρθουν αντιμέτωποι με τη σκληρή εικόνα της σορού.

Λόγω του ότι το περιστατικό συνέβη σε απόσταση αναπνοής από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας, οι αρχές έθεσαν ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν τις 08:00 το πρωί. Χάρη στον συντονισμό, η σορός απομακρύνθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας το ενδεχόμενο να γίνει μάρτυρας του περιστατικού η σχολική κοινότητα.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του 35χρονου παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο όχημα. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για νεκροψία-νεκροτομή, η οποία θα δώσει τις οριστικές απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του.

