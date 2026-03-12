Βουβωνοκήλη στις γυναίκες: Πλήρης οδηγός διάγνωσης και αντιμετώπισης

Τι είναι η βουβωνοκήλη;

Πριν απ’όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι μια βουβωνοκήλη γενικά εμφανίζεται όταν ένα ενδοκοιλιακό σπλάγχνο (συνηθέστερα έντερο) προεξέχει μέσα από ένα χάσμα στους κοιλιακούς μυς στη βουβωνική χώρα. Ενώ οι βουβωνοκήλες είναι πιο συχνές στους άνδρες, μπορεί επίσης να εμφανιστούν και σε γυναίκες, αλλά πολύ συχνά να εμφανίζονται με διαφορετική συμπτωματολογία.

Πόσο συχνή είναι η βουβωνοκήλη στις γυναίκες;

Οι βουβωνοκήλες είναι σημαντικά λιγότερο συχνές στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Υπολογίζεται ότι οι άνδρες έχουν 9 έως 12 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν βουβωνοκήλη από τις γυναίκες.

Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως σε διαφορές στην ανατομία. Στους άνδρες, ο σπερματικός τόνος διέρχεται μέσα από ένα σωλήνα (βουβωνικός πόρος), που αποτελεί μια εκ γενετής πιο αδύναμη περιοχή, αφού από εκεί γίνεται η κάθοδος και τελικά η έξοδος του όρχεως προς το όσχεο κατά την εμβρυϊκή ζωή, καθιστώντας τους πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση βουβωνοκήλης.

Στις γυναίκες, δεν υπάρχει σπερματικός τόνος, ο βουβωνικός πόρος είναι σαφώς πιο κοντός και στενός και περιέχει τον στρογγυλό σύνδεσμο, ο οποίος είναι μικρότερος και προσφέρει περισσότερη δομική υποστήριξη, αφού αποτελεί έναν από τους συνδέσμους της μήτρας. Ετσι, καθαρά για ανατομικούς λόγους, η πιθανότητα ανάπτυξης βουβωνοκήλης στις γυναίκες είναι σαφώς μικρότερη.

Αιτίες βουβωνοκήλης στις γυναίκες

Συγγενής (εκ γενετής) αδυναμία στο κοιλιακό τοίχωμα

Χρόνια αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση από:

άρση βαρών

Χρόνιο βήχα

Παχυσαρκία

Εντονη δυσκοιλιότητα

Εγκυμοσύνη (συνήθως πολλαπλές εγκυμοσύνες)

άρση βαρών Χρόνιο βήχα Παχυσαρκία Εντονη δυσκοιλιότητα Εγκυμοσύνη (συνήθως πολλαπλές εγκυμοσύνες) Προηγούμενες επεμβάσεις στην κοιλιά ή τραύμα που αποδυναμώνει τα μυϊκά στρώματα του κοιλιακού τοιχώματος

Συμπτώματα στις γυναίκες

Οι βουβωνοκήλες στις γυναίκες μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διαγνωστούν επειδή τα συμπτώματα είναι συχνά λιγότερο εμφανή από ότι στους άνδρες. Τα πιο κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πόνος ή δυσφορία στη βουβωνική χώρα

Εξόγκωμα ή προπέτεια στη βουβωνική χώρα

Αίσθημα βάρους ή πίεσης στην κατώτερη κοιλιακή χώρα ή την πύελο.

Έντονος πόνος με ναυτία ή έμετους εάν η κήλη περισφιχτεί ή στραγγαλιστεί

Πόνος κατά την έμμηνο ρύση ή τη σεξουαλική επαφή (σε σπάνιες περιπτώσεις)

Προσοχή: Στη γυναίκα, όπου υπάρχουν και τα έσω γεννητικά όργανα (μήτρα – σάλπιγγες – ωοθήκες) μπορεί όλα τα ανωτέρω συμπτώματα να οφείλονται σε άλλες καταστάσεις ή να μοιάζουν με άλλες παθολογικές οντότητες όπως κύστες ωοθηκών, ινομυώματα, σαλπιγγίτιδες ή ενδομητρίωση. Κατά συνέπεια η εσφαλμένη διάγνωση δεν είναι ασυνήθιστη. Πρέπει ο εξειδικευμένος Χειρουργός κηλών να εξετάσει προσεκτικά την γυναίκα και να αποκλείσει μια πιθανή βουβωνοκήλη, έτσι ώστε να μπορεί η ασθενής να αποταθεί στη συνέχεια στον γυναικολόγο της για περαιτέρω έλεγχο γυναικολογικών καθαρά παθήσεων.

Διαφορές βουβωνοκήλης μεταξύ ανδρών και γυναικών

Χαρακτηριστικό

Συχνότητα εμφάνισης: Άνδρες – μεγάλη, Γυναίκες – μικρή

Ανατομικές διαφορές: Άνδρες – Σπερματικός τόνος όρχεως, Γυναίκες – Στρογγυλός σύνδεσμος μήτρας

Συμπτώματα: Άνδρες – Συχνή εμφάνιση εξογκώματος στη βουβωνική χώρα, Γυναίκες – Συχνά ενόχληση ή πόνος χωρίς ορατό εξόγκωμα

Κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών: Άνδρες – μέτριος, Γυναίκες – Υψηλός λόγω καθυστερημένης διάγνωσης

Διάγνωση: Άνδρες – Ευκολή με απλή κλινική εξέταση, Γυναίκες – Πιο δύσκολή, που συχνά απαιτεί υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία

Σημαντικό: Οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό να αναπτύξουν μηροκήλη, η οποία εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την βουβωνική χώρα, στο μέρος που ενώνεται ο μηρός με την κοιλιά. Συχνά μπορεί μια μηροκήλη να συγχέεται με την βουβωνοκήλη, αλλά απαιτεί ακόμη πιο άμεση αντιμετώπιση!

Διάγνωση βουβωνοκήλης

Η διαγνωστική προσπέλαση μιας βουβωνοκήλης σε γυναίκα συνήθως περιλαμβάνει:

Κλινική εξέταση: ο ιατρός μπορεί να ελέγξει για εξογκώματα όταν ο ασθενής βήξει ή σφιχτεί.

Απεικόνιση: για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η απεικόνιση στη γυναίκα ασθενή χρησιμοποιείται πιο συχνά και περιλαμβάνει:

– Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων μηροβουβωνικής χώρας, αλλά και κάτω κοιλίας

– Αξονική τομογραφία κάτω κοιλίας

– Μαγνητική τομογραφία (ειδικά για μικρές ή κρυφές κήλες)

Θεραπευτική αντιμετώπιση βουβωνοκήλης

Η μόνη, οριστική, και αποτελεσματική θεραπεία για μια βουβωνοκήλη είναι η χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της κήλης. Χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος περίσφυξης (όπου το εντερικό περιεχόμενο δεν μπορεί να αναταχθεί πάλι πίσω στη κοιλιά και παραμένει εκτός) ή στραγγαλισμού (όπου πλέον διακόπτεται η παροχή αίματος προς το έντερο και σε λίγες ώρες θα επέλθει νέκρωση και διάτρηση του εντέρου), ο οποίος μπορεί να γίνει απειλητικός για τη ζωή.

Χειρουργικές τεχνικές

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση (μέθοδος TAPP)

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική με χρήση μικρών τομών και κάμερας.

Η κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία μπαίνουν μέσα στο εσωτερικό της κοιλιάς

Ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, πιο γρήγορη κινητοποίηση συγκριτικά με τις ανοιχτές επεμβάσεις

Συνήθως προτιμάται στις γυναίκες, ειδικά εάν η διάγνωση είναι αβέβαιη, και ταυτόχρονα γίνεται και διερεύνηση γεννητικών οργάνων και του εσωτερικού της κοιλιάς. Με αυτή την τεχνική αποκαθίσταται ταυτόχρονα και τυχούσα ύπαρξη μηροκήλης.

Ενδοσκοπική αποκατάσταση (τεχνικές TEP και eTEP)

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική με χρήση μικρών τομών και κάμερας.

Η κάμερα και τα ενδοσκοπικά εργαλεία δεν μπαίνουν μέσα στο εσωτερικό της κοιλιάς, αλλά στον εξωπεριτοναϊκό χώρο, δηλαδή κάτω από τους μύες. Αποφεύγεται έτσι η είσοδος μέσα στη περιτοναϊκή κοιλότητα (με όλες τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί αυτή η είσοδος να επιφέρει)

Ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, πιο γρήγορη κινητοποίηση συγκριτικά με τις ανοιχτές επεμβάσεις

Συνήθως προτιμάται στις γυναίκες, εάν η διάγνωση είναι βέβαιη, και δεν απαιτείται ταυτόχρονα να γίνει και διερεύνηση των εσω γεννητικών οργάνων και του εσωτερικού της κοιλιάς.

Με αυτή την τεχνική αποκαθίσταται ταυτόχρονα και τυχούσα ύπαρξη μηροκήλης ή και οποιαδήποτε άλλης συνυπάρχουσας κήλης.

Ρομποτική χειρουργική (τεχνικές TAPP και TEP)

Προηγμένη μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, με ελάχιστες τομές και χρήση ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων.

Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια κινήσεων και χειρουργικών χειρισμών, τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου, ασύγκριτη ασφάλεια.

Ιδιαίτερα χρήσιμη για σύνθετες ή υποτροπιάζουσες κήλες.

Πιο ακριβή μέθοδος, όχι προσιτή παντού (αφού πρέπει το νοσοκομείο να έχει ρομποτικό σύστημα), δεν είναι όλοι οι χειρουργοί κηλών εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι στη χρήση ρομποτικών συστημάτων.

Μετά το χειρουργείο…

Ο χρόνος αποθεραπείας ποικίλλει: 1–2 εβδομάδες για λαπαροσκοπική, ενδοσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Έξοδος της ασθενούς αυθημερόν (μέσα σε λίγες ώρες), και μετά από 2 ημέρες πλήρης κινητοποίηση.

Συμπερασματικά

Οι βουβωνοκήλες στις γυναίκες είναι λιγότερο συχνές αλλά δυνητικά πιο επικίνδυνες λόγω διαγνωστικών προκλήσεων και καθυστερημένης θεραπείας. Γυναίκες με ανεξήγητο πόνο στη βουβωνική χώρα ή στην πυέλο θα πρέπει να αξιολογούνται για κήλες, ειδικά όταν έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες. Η πρόοδος στην απεικόνιση και την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική έχει βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα και έχει μειώσει τα ποσοστά επιπλοκών. Η έγκαιρη διάγνωση και η εξατομικευμένη χειρουργική παρέμβαση είναι το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση.

Γενικός Χειρουργός Φώτιος Αρχοντοβασίλης, MD, PhD, FISS, FEHS arfotis@gmail.com oxeirourgos.gr