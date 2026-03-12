Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Ιερουσαλήμ: Έκλεισαν τον Πανάγιο Τάφο, το τζαμί Αλ Άκσα

Κλειστός - τόσο για προσκύνημα όσο και για προσευχή - είναι ο Πανάγιος Τάφος, το Τείχος των Δακρύων και το Τζαμί του Αλ Ακσά στο Ισραήλ, αφού σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, σε απόσταση λίγων μόλις εκατοντάδων μέτρων από τα ιερότερα σημεία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών έπεσε ιρανικός πύραυλος.

The Iranian regime is firing missiles at Jerusalem, Israel's capital.

One of them struck a few hundred meters from the Old City, the Western Wall, Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre.



Protecting lives & worshippers' safety comes first. That is why prayer at all… pic.twitter.com/9xh6SEARmA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 12, 2026

Η ισραηλινή διπλωματία υπογραμμίζει ότι η προστασία των πιστών και των παγκόσμιων θρησκευτικών μνημείων αποτελεί αυτή την στιγμή την απόλυτη προτεραιότητα. Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των προσευχών σε όλους τους ιερούς χώρους της Παλιάς Πόλης.

Η έκρυθμη κατάσταση έχει ανατρέψει πλήρως και το λειτουργικό πρόγραμμα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μάλιστα σε μια ιδιαίτερα κατανυκτική περίοδο για την Ορθοδοξία, εν μέσω Μεγάλης Σαρακοστής.

