Δημοσκόπηση Real Polls: Στις 16,3 μονάδες διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Κατακερματισμένη η Αριστερά

Σε υψηλό 9μήνου το κυβερνών κόμμα 

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος


  • Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στην πρόθεση ψήφου, φτάνοντας το 26,1%, το υψηλότερο ποσοστό της σε 9 μήνες.
  • Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση με 9,8%, αλλά η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία αυξάνεται.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα με 3,3%, ενώ η πολιτική σκηνή της Αριστεράς εμφανίζεται κατακερματισμένη.
  • Υπάρχει ευρεία εθνική συναίνεση για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, με θετική γνώμη από το 72,4% των πολιτών.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις απολαμβάνουν υψηλή εμπιστοσύνη (65,5%), ενώ η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ και στους πολιτικούς θεσμούς είναι χαμηλή.
Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο στις δημοσκοπήσεις, ξεπερνώντας για πρώτη φορά μετά από εννέα μήνες το όριο του 25% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Real Polls που δημοσιεύτηκε στο protagon.gr. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην θετική αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη θέση της στη δημόσια σφαίρα.

Η Νέα Δημοκρατία φτάνει στο 26,1%, αυξημένη από το 24,5% που είχε καταγράψει τον Φεβρουάριο η ίδια εταιρεία. Αντίθετα, η αντιπολίτευση εμφανίζεται κατακερματισμένη, με κόμματα όπως αυτά της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα να δείχνουν σημάδια διεκδίκησης της δεύτερης θέσης από το ΠΑΣΟΚ. Ενδεικτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε υποθετικό σενάριο με διαφορετικό αρχηγό, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό του, επιβεβαιώνοντας την κομματική βάση της ψήφου προς τη ΝΔ.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την ανοδική του πορεία, φτάνοντας στο 9,8% στην πρόθεση ψήφου και διατηρώντας τη δεύτερη θέση, αν και η διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία διευρύνεται. Η Πλεύση Ελευθερίας σταθεροποιείται μετά τη πτώση του προηγούμενου μήνα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με3,3% στην πρόθεση ψήφου.

Η Ελληνική Λύση σημειώνει μικρή άνοδο, ενώ το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 παρουσιάζουν πτώση στα ποσοστά τους. Σημαντική είναι η μείωση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που υποχωρούν στο 13,8%, με μεγάλο μέρος αυτών να φαίνεται πως επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία, πιθανόν λόγω της γεωπολιτικής κρίσης.

Συμφωνία για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο

Έντονη εθνική συναίνεση καταγράφεται στην απόφαση αποστολής στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, με το 72,4% να εκφράζει θετική ή μάλλον θετική γνώμη. Στο ερώτημα για τη θέση της Ελλάδας στην κρίση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, η πλειονότητα αποφεύγει τα άκρα, προτιμώντας διπλωματική αποστασιοποίηση ή ενεργή μεσολάβηση, ενώ μόλις το 24,5% τάσσεται υπέρ σαφούς ευθυγράμμισης με τη Δύση.

Η δημοσκοπική απήχηση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει μικρή μείωση, με το θετικό ποσοστό να υποχωρεί στο 15,4%. Αντίθετα, η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει μικρή βελτίωση στο 22,2%, ωστόσο το ποσοστό όσων αποκλείουν την ψήφο σε κόμμα της παραμένει υψηλό.

Κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, με εξαίρεση τις Ένοπλες Δυνάμεις

Οι Ένοπλες Δυνάμεις απολαμβάνουν την υψηλότερη εμπιστοσύνη των πολιτών, με ποσοστό 65,5%, ενώ η εμπιστοσύνη στα ΜΜΕ καταγράφει την πιο χαμηλή επίδοση, με το 63,1% να δηλώνει καμία εμπιστοσύνη. Παράλληλα, η κυβέρνηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Βουλή βρίσκονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, αντικατοπτρίζοντας μια γενικότερη δυσπιστία στην πολιτική σκηνή.

