Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

Snapshot Ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ στα Άγραφα προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς του δήμου Αργιθέας.

Έχουν σημειωθεί ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο, με πτώση πολλών πετρών και κατολισθήσεις.

Οι αρμόδιες αρχές προγραμματίζουν έλεγχο στατικότητας στα σχολεία της περιοχής για να διαπιστωθεί η ασφάλειά τους.

Οι δήμοι Μουζακίου και Παλαμά αποφάσισαν την προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολείων για σήμερα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν επικίνδυνα κτίρια.

Χωρίς ηλεκτροδότηση έχουν μείνει οκτώ οικισμοί του δήμου Αργιθέας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καρδίτσας, μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Άγραφα.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του δήμου Αργιθέας, Χαράλαμπος Πούλιος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφερε ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή, ενώ έχουν σημειωθεί αρκετές ζημιές, κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου έχουν πέσει πολλές πέτρες.

Ευρυτανικά Νέα

Τα μηχανήματα του δήμου επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ανέφερε ο κ. Πούλιος, ο οποίος αναμένει να απομακρυνθούν από τον δρόμο οι πέτρες για να μπορέσει να μεταβεί στη Στεφανιάδα, στην οποία, σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα στο Newsbomb.gr ο Ευθύμης Λέκκας, εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πούλιο, ζημιές και ρωγμές έχουν αναφερθεί και στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, όπως και σε εκκλησία στα Καμπουριανά, αλλά και σε κτίρια στο Ανθηρό και τα Βραγγιανά, ενώ όπως σημείωσε οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν και σε έλεγχο στατικότητας στα σχολεία της περιοχής σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή τα σχολικά κτίρια.

Ανέφερε επιπλέον ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και ζημιές σε σπίτια που αυτή την εποχή δεν κατοικούνται ή είναι εγκαταλελειμμένα, ενώ ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Κλείνουν σχολεία σε Μουζάκι και Παλαμά

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το karditsalive.net, οι δήμοι Μουζακίου και Παλαμά προχωρούν στο κλείσιμο σχολείων.

Ο δήμαρχος Μουζακίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, για σήμερα από τις 12:30 έως το πέρας του ωραρίου, για προληπτικούς λόγους.

Ο Δήμος Παλαμά αποφάσισε επίσης την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων του την Πέμπτη, έως το πέρας του σχολικού ωραρίου, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε

Όπως ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο Newsbomb.gr, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον οικισμό της Στεφανιάδας, στον κορμό της Πίνδου, με 11,6 χιλιόμετρα βάθος, γεγονός που σημαίνει πως έγινε έντονα αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, σημείωσε πως ο σεισμός είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής.

«Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο», εκτίμησε ο κ. Λέκκας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η σεισμικότητα της περιοχής είναι χαμηλή, επομένως «δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία».

«Έχουν σημειωθεί ορισμένοι μικροί μετασεισμοί», πρόσθεσε, «ωστόσο όχι κάτι που μας ανησυχεί», ενώ ανέφερε ότι ενδεχομένως, λόγω του βουνού, αλλά και του γεγονότος ότι στα χωριά της περιοχής υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια, «ενδεχομένως να έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και ζημιές».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων

«Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με την ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου, και έγινε αισθητή στο σύνολο του Δήμου Αγράφων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση και καταγραφή.

Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη».

