Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αργιθέας μίλησε στο Newsbomb.gr για τις ζημιές μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ

Ζωή Μακρυγιάννη

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

Σεισμός στα Άγραφα

karditsalive.net
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ στα Άγραφα προκάλεσε διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς του δήμου Αργιθέας.
  • Έχουν σημειωθεί ζημιές κυρίως στο οδικό δίκτυο, με πτώση πολλών πετρών και κατολισθήσεις.
  • Οι αρμόδιες αρχές προγραμματίζουν έλεγχο στατικότητας στα σχολεία της περιοχής για να διαπιστωθεί η ασφάλειά τους.
  • Οι δήμοι Μουζακίου και Παλαμά αποφάσισαν την προληπτική αναστολή λειτουργίας των σχολείων για σήμερα.
  • Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αποφεύγουν επικίνδυνα κτίρια.
Snapshot powered by AI

Χωρίς ηλεκτροδότηση έχουν μείνει οκτώ οικισμοί του δήμου Αργιθέας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καρδίτσας, μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα Άγραφα.

Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του δήμου Αργιθέας, Χαράλαμπος Πούλιος, μιλώντας στο Newsbomb.gr, ανέφερε ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή, ενώ έχουν σημειωθεί αρκετές ζημιές, κυρίως στο οδικό δίκτυο, όπου έχουν πέσει πολλές πέτρες.

seismos.jpg
Ευρυτανικά Νέα

Τα μηχανήματα του δήμου επιχειρούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ανέφερε ο κ. Πούλιος, ο οποίος αναμένει να απομακρυνθούν από τον δρόμο οι πέτρες για να μπορέσει να μεταβεί στη Στεφανιάδα, στην οποία, σύμφωνα με όσα είπε νωρίτερα στο Newsbomb.gr ο Ευθύμης Λέκκας, εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Πούλιο, ζημιές και ρωγμές έχουν αναφερθεί και στην Ιερά Μονή Σπηλιάς, όπως και σε εκκλησία στα Καμπουριανά, αλλά και σε κτίρια στο Ανθηρό και τα Βραγγιανά, ενώ όπως σημείωσε οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν και σε έλεγχο στατικότητας στα σχολεία της περιοχής σήμερα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι ασφαλή τα σχολικά κτίρια.

Ανέφερε επιπλέον ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και ζημιές σε σπίτια που αυτή την εποχή δεν κατοικούνται ή είναι εγκαταλελειμμένα, ενώ ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

1773311160159-980527774-karditsa-seismos.jpg

Κλείνουν σχολεία σε Μουζάκι και Παλαμά

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το karditsalive.net, οι δήμοι Μουζακίου και Παλαμά προχωρούν στο κλείσιμο σχολείων.

Ο δήμαρχος Μουζακίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, καθώς και των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, για σήμερα από τις 12:30 έως το πέρας του ωραρίου, για προληπτικούς λόγους.

Ο Δήμος Παλαμά αποφάσισε επίσης την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων του την Πέμπτη, έως το πέρας του σχολικού ωραρίου, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε

Όπως ανέφερε ο Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο Newsbomb.gr, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον οικισμό της Στεφανιάδας, στον κορμό της Πίνδου, με 11,6 χιλιόμετρα βάθος, γεγονός που σημαίνει πως έγινε έντονα αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, σημείωσε πως ο σεισμός είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής.

«Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο», εκτίμησε ο κ. Λέκκας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η σεισμικότητα της περιοχής είναι χαμηλή, επομένως «δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία».

«Έχουν σημειωθεί ορισμένοι μικροί μετασεισμοί», πρόσθεσε, «ωστόσο όχι κάτι που μας ανησυχεί», ενώ ανέφερε ότι ενδεχομένως, λόγω του βουνού, αλλά και του γεγονότος ότι στα χωριά της περιοχής υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια, «ενδεχομένως να έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και ζημιές».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων

«Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με την ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου, και έγινε αισθητή στο σύνολο του Δήμου Αγράφων.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χλμ. βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση και καταγραφή.

Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

14:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

14:27ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να τρώμε για να κοιμόμαστε καλύτερα - Οι ειδικοί απαντούν

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας βράβευσε αριστούχους μαθητές: «Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

14:03ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

13:56WHAT THE FACT

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύμβαση εκσυγχρονισμού 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με προϋπολογισμό €43 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ