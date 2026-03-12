Και αν όσα πλήρωσες για τους λογαριασμούς του μήνα σού επέστρεφαν πίσω με ένα snap;

Υπάρχουν κάποια πράγματα και συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν γίνεται να αποφύγεις μέσα στον μήνα.

Και αν όσα πλήρωσες για τους λογαριασμούς του μήνα σού επέστρεφαν πίσω με ένα snap;
Όχι, δεν είναι η τυχαία συνάντηση στην είσοδο της πολυκατοικίας με εκείνον τον γείτονα που δεν είναι ακριβώς η συμπάθειά σου. Είναι οι λογαριασμοί. Κάθε φορά που ανοίγεις να δεις πόσο θα πληρώσεις το ρεύμα, το νερό, το ίντερνετ, το κινητό, κάτι σε πιάνει.

Κι όμως, αυτές οι μικρές, επαναλαμβανόμενες πληρωμές είναι που καθορίζουν το πώς νιώθεις σε όλη τη διάρκεια του μήνα, κάθε μήνα. Ίσως όχι δραματικά, αλλά σίγουρα σε τέτοιον βαθμό που σκέφτεσαι ότι θα ήθελες έστω αυτά τα χρήματα να μπορούσες να τα βάζεις στην άκρη για να πας μια μικρή απόδραση με τη σύντροφο ή τον κολλητό ή για να φτιάξεις έναν λογαριασμό για το παιδί σου.

Μήπως μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα τους λογαριασμούς σου;

Ξέρουμε πολύ καλά ότι ούτε εσύ ούτε κανένας από εμάς δεν πρόκειται να σταματήσει να πληρώνει το ρεύμα ή το ίντερνετ για να κάνει οικονομία. Οι λογαριασμοί είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας, άρα το ζητούμενο δεν είναι πώς να τους αποφύγουμε αλλά πώς θα τους διαχειριστούμε πιο έξυπνα.

Με το Lucky Bills της Snappi, κάθε φορά που πληρώνεις έναν λογαριασμό online μέσα από το Snappi app, συμμετέχεις αυτόματα στη μηνιαία κλήρωση που μπορεί να σου επιστρέψει την αξία του λογαριασμού σου.

Και αν αυτό σου φαίνεται ενδιαφέρον, πού να διαβάσεις και το πόσο απλή είναι η όλη διαδικασία συμμετοχής. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να αρχίσεις να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου με Snappi. Πώς τους πληρώνεις; Θες με QR code; Μήπως με κωδικό RF ή κωδικό πληρωμής; Εσύ αποφασίζεις.

Και αν έχεις την τύχη με το μέρος σου;

Fyi, κάθε πληρωμή αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή. Οπότε, πληρώνεις τρεις λογαριασμούς; Έχεις τρεις συμμετοχές. Όσο περισσότερους λογαριασμούς πληρώνεις τόσο αυξάνονται οι πιθανότητές σου να είσαι ένας από τους τυχερούς.

Κάθε μήνα, λοιπόν, η Snappi φροντίζει να επιστρέφει το ποσό 10 τυχερών λογαριασμών. Αν είσαι μεταξύ των τυχερών (προκύπτουν από κλήρωση, έτσι;), μπορείς να πάρεις πίσω την αξία του λογαριασμού σου έως 150€, απευθείας στον Snappi λογαριασμό σου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενημερωθείς με email και η επιστροφή του ποσού γίνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Και κάτι βασικό: Δεν υπάρχουν fees στην πληρωμή των λογαριασμών σου. Πληρώνεις ακριβώς το ποσό που βλέπεις να περνάει μπροστά από τα μάτια σου, χωρίς επιπλέον χρεώσεις, με ένα snap. Εάν αυτή δεν είναι ωραία φάση, τότε ποια;

Good to know: Αν αναρωτιέσαι τι είναι η Snappi, να σου πούμε πως η Snappi με έδρα τα Ιωάννινα είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φυσικά, προσφέρει στους πελάτες της το ίδιο επίπεδο προστασίας, συμμόρφωσης και αξιοπιστίας με τις παραδοσιακές τράπεζες, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί μέσα από ένα mobile-first μοντέλο χωρίς καταστήματα. Μάλιστα, είναι η μόνη neobank στην Ευρώπη με 24/7 ζωντανή εξυπηρέτηση πελατών από ανθρώπους στην τοπική τους γλώσσα, χωρίς να εξαρτάται από chatbots ή άλλα εξωτερικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών.

Στο τέλος της ημέρας, οι λογαριασμοί δεν θα σταματήσουν να έρχονται. Αυτό που μπορεί να αλλάξει, όμως, είναι ο τρόπος που τους βλέπεις. Αντί να είναι απλώς μια υποχρέωση που πονάει, μπορούν να γίνουν μια κίνηση πιο έξυπνης διαχείρισης του προσωπικού ή οικογενειακού budget σου.

Με τη Snappi και το Lucky Bills δεν αλλάζεις συνήθειες, δεν πληρώνεις fees, δεν μπαίνεις σε περίπλοκες διαδικασίες. Πληρώνεις ό,τι θα πλήρωνες έτσι κι αλλιώς από το κινητό σου, γρήγορα, εύκολα και… καθαρά. Και ταυτόχρονα δίνεις στον εαυτό σου και μια πραγματική πιθανότητα να πάρεις πίσω χρήματα που δίνεις. Και όχι, δεν είναι too good to be true. Είναι too good, σκέτο.

