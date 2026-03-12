Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

Βουβός πόνος επικρατεί για τον θάνατο του 25χρονου που παρασύρθηκε απο αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο της Πολίχνης στη δυτική Θεσσαλονίκη όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του.

Συγγενείς και φίλοι του 25χρονου συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα το μεσημέρι της Πέμπτης για να τον αποχαιρετίσουν και να τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και η κολλητή φίλη του 25χρονου Γρηγόρη που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αδυνατώντας να πιστέψει ότι ο φίλος της έφυγε από τη ζωή με τον τραγικό αυτόν τρόπο. Μάλιστα όπως αποκάλυψε είχαν επιστρέψει πριν από λίγες ημέρες από ταξίδι στο Εδιμβούργο.

«Τη μία μέρα τον είχα και την επόμενη τον έχασα», είπε με τρεμάμενη φωνή η κολλητή φίλη του 25χρονου.

Η νονά του 25χρονου δεν άντεξε και ξέσπασε κατά του 27χρονου οδηγού του μοιραίου οχήματος.

«Τι του έφταιγε το παιδί μας;» είπε οργισμένη η νονά του αδικοχαμένου νεαρού για τον οδηγό που παρέσυρε με το όχημά του τον 25χρονο και πρόσθεσε: «Δεν πα' να ζήτησε συγγνώμη; Δολοφόνος είναι».

«Το σκότωσαν το αγόρι μας. Εγώ από τις ειδήσεις το έμαθα. Η αστυνομία λέει ότι έκαναν κόντρες, τι να σας πω. Είναι πάρα πολύ άδικο» ανέφερε η νονά του 25χρονου, σε κατάσταση σοκ.

Με πληροφορίες από voria.gr