Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

Οι πολλαπλές χρήσεις που έχει λίγο ξύδι στο πλυντήριό σας

Newsbomb

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ξύδι είναι βασικό στοιχείο της κουζίνας, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα ευέλικτο οικιακό συστατικό και αποκαλύπτεται η πολλαπλή χρήση του στο πλυντήριο.

Η συγγραφέας και ειδικός καθαρισμού Becky Rabinchuk, η οποία έχει περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει ότι «το λευκό ξύδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλυντήριο για να το καθαρίσει, να μαλακώσει τα υφάσματα, να αφαιρέσει τις οσμές και να αποτρέψει το ξεθώριασμα του χρώματος».

Τα καλύτερα ξύδια για πλυντήριο

Το αποσταγμένο λευκό ξύδι είναι το πλέον κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων και καθαρισμό σπιτιού. «Προτιμώ το κανονικό λευκό ξύδι με pH 5 τοις εκατό, είναι άμεσα διαθέσιμο και αποτελεσματικό σε όλο το σπίτι», λέει η Rabinchuk.

Μαλακτικά υφάσματα

Για να χρησιμοποιήσετε το ξύδι ως μαλακτικό, συνιστά να προσθέτετε ένα τέταρτο φλιτζάνι λευκό ξύδι σε κάθε πλύση, στο συρτάρι του μαλακτικού του πλυντηρίου.

Αφαίρεση οσμών

Εάν τα ρούχα μυρίζουν άσχημα μετά το πλύσιμο και πρέπει να ξαναπλυθούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξύδι. Σε αυτή την περίπτωση, προσθέσετε ένα τέταρτο έως μισό φλιτζάνι λευκό ξύδι σε κάθε πλύσιμο που χρειάζεται φρεσκάρισμα.

Αφαίρεση λεκέδων

Το ξύδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση λεκέδων από ρούχα ρίχνοντάς το απευθείας πάνω στον λεκέ. Σε αυτή την περίπτωση, μια κουταλιά της σούπας ξύδι αναμιγνύεται με μια κουταλιά της σούπας υγρό πλυσίματος και το μείγμα εφαρμόζεται στον λεκέ. Αφήστε να δράσει για τουλάχιστον μία ώρα πριν πλύνετε τα ρούχα ως συνήθως.

Διατήρηση των χρωμάτων των ρούχων

Η προσθήκη ενός τέταρτου φλιτζανιού ξύδι στο συρτάρι του μαλακτικού στο πλυντήριο βοηθά στην αποφυγή του ξεθωριάσματος του χρώματος. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση χωρίς χλωρίνη για τη λεύκανση των λευκών ρούχων, προσθέτοντας ένα φλιτζάνι ξύδι σε ένα γαλόνι ζεστό νερό, στη συνέχεια τοποθετώντας τα λευκά ρούχα έτσι ώστε να βυθιστούν εντελώς σε αυτό το διάλυμα και να μουλιάσουν όλη τη νύχτα. Στη συνέχεια, το πλυντήριο λειτουργεί στον κατάλληλο κύκλο πλύσης με το υγρό πλυσίματος ως συνήθως. Το ξύδι μπορεί επίσης να προστεθεί στον κύκλο ξεβγάλματος για να βοηθήσει στη μείωση της συσσώρευσης χλωρίνης που μπορεί να επηρεάσει τα χρώματα των ρούχων. Προσοχή! μην χρησιμοποιείτε ξύδι με χλωρίνη.

Πρόσθετος καθαρισμός

Το ξύδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του κάδου του πλυντηρίου προσθέτοντας ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι σε ένα άδειο πλυντήριο ρούχων με ζεστό νερό ή τοποθετώντας λευκό ξύδι σε ένα πανί από μικροΐνες για να σκουπίσετε τις γωνίες μέσα στο πλυντήριο. Στη συνέχεια προσθέτοντας ένα φλιτζάνι λευκό ξύδι στο πλυντήριο πριν το λειτουργήσετε σε πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού ή στην υψηλότερη θερμοκρασία.

Το ξύδι δεν συνιστάται για το πλύσιμο ρούχων από καουτσούκ ή όταν υπάρχουν άλλα καθαριστικά όπως χλωρίνη, αμμωνία ή διττανθρακικό νάτριο.

Συχνότητα χρήσης

Το ξύδι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλύσιμο σε καθημερινή βάση με κάθε πλύση. Η καθημερινή χρήση του μπορεί να βλάψει το πλυντήριο, ειδικά τα ελαστικά μέρη, και η επαναλαμβανόμενη χρήση μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα υφάσματα. Συνιστάται η χρήση μόνο όταν χρειάζεται, αφού τα ρούχα έχουν ξεθωριάσει ή όταν έχουν συσσωρευτεί εναποθέσεις.

Θα πρέπει να ελέγξετε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του πλυντηρίου ρούχων και τις ετικέτες στα ρούχα πριν χρησιμοποιήσετε ξύδι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

14:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

14:27ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να τρώμε για να κοιμόμαστε καλύτερα - Οι ειδικοί απαντούν

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας βράβευσε αριστούχους μαθητές: «Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

14:03ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

13:56WHAT THE FACT

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύμβαση εκσυγχρονισμού 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με προϋπολογισμό €43 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ