Μάριος Οικονόμου: Συγκίνηση και οδύνη στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Snapshot Τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα παρουσία φίλων, συγγενών και πλήθους κόσμου.

Ο Μάριος Οικονόμου έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Στην κηδεία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι και παλιοί συμπαίκτες από τις ομάδες ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ και Παναιτωλικός.

Ορισμένοι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ και παράγοντες του Παναιτωλικού τίμησαν τη μνήμη του με την παρουσία και στεφάνια.

Από την Εθνική ποδοσφαίρου παρευρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος απέστειλε στεφάνι.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου στην Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα.

Φίλοι, συγγενείς, παλιοί συμπαίκτες και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετίσουν τον αδικοχαμένο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίοπου είχε με τη μοτοσικλέτα του και την εμπλοκή ενός ΙΧΕ ,στις 23/5 έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα.

Μετά από 9 μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του ΠΓΝΙ και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ο Μάριος υπέκυψε τη Δευτέρα (1/6) στις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έφερε μετά το τροχαίο.

Βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα. Ο σύλλογος, με ανακοίνωσή του, εξέφρασε τη συντριβή του και τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Μάριου, με την υπόσχεση ότι η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.

Από την κηδεία, το παρών έδωσαν και οι ελληνικές ομάδες (ΠΑΣ Γιάννινα, ΑΕΚ, Παναιτωλικός) που «υπηρέτησε» ο Μάριος Οικονόμου κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας και τίμησαν τη μνήμη του.

Μεταξύ άλλων στην κηδεία του Μάριου Οικονόμου βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ, ενώ ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Από πλευράς Παναιτωλικού, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του κλαμπ Μάκης Μπελεβώνης, ο Team Manager Μάρκο Μαρκόφσκι και ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου.

Από πλευράς Εθνικής ποδοσφαίρου στην εξόδιο ακολουθία βρέθηκε ο Βαγγέλης Μόρας, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.

Ανακοινώσεις για την απώλεια του Μάριου Οικονόμου, εξέδωσαν η ΟΥΕΦΑ, η ΕΠΟ, ο ΠΣΑΠΠ, πολλές ΠΑΕ, μεταξύ των οποίων: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κοπεγχάγη, Κάλιαρι, Σαμπντόρια, Λεβαδειακός, Νίκη Βόλου, Πανθρακικός, Καλαμάτα, Παναιτωλικός.

Ως ένδειξη πένθους και σεβασμού στη μνήμη του, η επιτροπή διοίκησης του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, αποφάσισε για την εβδομάδα που διανύουμε, οι σημαίες που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του ΠΕΑΚΙ να παραμείνουν μεσίστιες.

