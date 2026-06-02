Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μοτοσικλετιστής πέφτει σε λακκούβα και σέρνεται στο οδόστρωμα

Η Τροχαία Ηρακλείου διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ ο τραυματίας αναρρώνει.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν οδηγός μηχανής τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε μεγάλη λακκούβα στο οδόστρωμα, σε σημείο όπου εκτελούνται έργα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ελλιπής φωτισμός και ανεπαρκής σήμανση συνέβαλαν στο ατύχημα.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν ο κ. Γιάννης επέστρεφε με τη μηχανή του στο σπίτι του. Όπως περιγράφει, ο δρόμος ήταν σχεδόν σκοτεινός και η ορατότητα περιορισμένη, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί το σημείο του έργου και να πέσει μέσα σε βαθιά εκσκαφή.

«Έστειλα τη μηχανή πάνω στα σίδερα, όχι το σώμα μου. Αν έπεφτα εγώ, δεν θα ζούσα», ανέφερε στο Mega, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

Ο οδηγός τραυματίστηκε στο κεφάλι και στα κάτω άκρα, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας αποφύγει τα χειρότερα.

Το έργο στην περιοχή αφορά παρεμβάσεις ύδρευσης που εκτελούνται από εργολάβο, ενώ η ευθύνη για τη σήμανση και την ασφάλεια του σημείου αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης. Από την πλευρά του φορέα του έργου επισημαίνεται ότι η ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος βαραίνει τον ανάδοχο.

Ο τραυματίας καταγγέλλει ότι η περιοχή δεν είχε επαρκή φωτισμό ούτε σωστή σήμανση, σημειώνοντας πως «όταν είναι σβηστά τα φώτα, δεν φαίνεται τίποτα».

Αντίθετα, ο εργολάβος υποστηρίζει ότι υπήρχαν προειδοποιητικές σημάνσεις και ότι ο οδηγός κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ηρακλείου, ενώ ο άνδρας αναρρώνει από τον τραυματισμό και το σοκ που υπέστη.