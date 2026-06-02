Συνάντηση Μητσοτάκη με πρόεδρο του Παναμά: Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

Όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρόεδρο του Παναμά: Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Παναμά

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο είχε την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου επί τάπητος τέθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και οι προοπτικές ενίσχυσης και εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του Μεγάρου Μαξίμου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα του τουρισμού και στις δυνατότητες αύξησης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν επίσης οι προτεραιότητες των δύο χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, με έμφαση στο κοινό ενδιαφέρον για τη θαλάσσια ασφάλεια και το ελεύθερο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάγκη διασφάλισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την ανάγκη για έναν οδικό χάρτη ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο, ώστε να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην περιβαλλοντική ευαισθησία και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας. Τόνισε ότι είναι σημαντικό το κόστος των σχετικών αποφάσεων να μην επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές.

26-06-020044dpn2707.jpg

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Παναμά

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

Παρουσία των δύο ηγετών υπογράφηκαν οι παρακάτω συμφωνίες:

  • Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και του Παναμά για την εγκαθίδρυση μηχανισμού πολιτικών διαβουλεύσεων, ανάμεσα στους δύο Υπουργούς Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Javier E. Martínez-Acha Vásquez.
  • Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο κυβερνήσεων για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και την Γενική Διοικήτρια της Αρχής Τουρισμού της Δημοκρατίας του Παναμά, Gloria de León Zubieta.

Ο διάλογος που είχαν

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Παναμά είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είναι χαρά μου, κ. Πρόεδρε, που σας καλωσορίζω. Χαίρομαι ιδιαίτερα που διαπιστώνω ότι οι διμερείς μας σχέσεις γίνονται όλο και πιο στενές. Με χαροποιεί το γεγονός ότι επιτέλους ανοίξαμε πρεσβεία στον Παναμά, ότι βελτιώνουμε το διμερές εμπόριό μας και συνεργαζόμαστε στενά σε θέματα ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών, που αποτελεί τομέα κοινού ενδιαφέροντος για τις δύο χώρες μας.

26-06-020028dpc9293.jpg

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Παναμά

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Με χαροποίησε ιδιαίτερα η παρουσία σας χθες στην έκθεση «Ποσειδώνια», η οποία, όπως είδατε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση αφιερωμένη στον ναυτιλιακό τομέα. Και πάλι, καλωσήρθατε.

26-06-020001dpc9022.jpg

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του Παναμά

© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

José Raúl Mulino: Σας ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο που διαθέτετε, δεδομένου ότι έχετε «βαρύ» πρόγραμμα. Για εμένα, για όλη την αντιπροσωπεία που με συνοδεύει και για την κυβέρνηση, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία το γεγονός ότι σας έχουμε ως έναν από τους αξιόπιστους εταίρους μας, ειδικά στις δράσεις που αναλαμβάνουμε από κοινού.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:53ΕΘΝΙΚΑ

Μπαράζ τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο - 16 αεροσκάφη προχώρησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις

18:33ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Συμφώνησε με τον Μέλβιν η «Ένωση» - Αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ ο Αμερικανός

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Metallica ή Iron Maiden; Ποιος ταρακούνησε περισσότερο το ΟΑΚΑ – Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι

18:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με πρόεδρο του Παναμά: Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό πλήγμα του Ιράν στον Περσικό κόλπο: Χτύπησε με πύραυλο και drone πλοίο ιταλικών συμφερόντων

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Ράμα για το τουριστικό θέρετρο, παρά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα - Αιχμές Κόστα

18:08LIFESTYLE

ANT1: Ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις για την επόμενη σεζόν – Το πρόγραμμα που ήδη ετοιμάζεται

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με βροχές στα ηπειρωτικά - Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία

17:58ANNOUNCEMENTS

Sold out η παράσταση «Blade Runner LIVE» στο Ηρώδειο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Οι πέντε πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες του 2026 που θυμίζουν έργα τέχνης: Από τον μικρό πίθηκο Punch έως την σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

17:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Παράνομη κρίθηκε η άρση των μέτρων προστασίας σε μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

17:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε διεθνώς αναζητούμενο αλλοδαπό για ενδοοικογενειακή βία

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Με Φαρίντ αντί Γκριγκόνις κόντρα στον Ολυμπιακό

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός

17:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί - Πότε πληρώνεται και ποιοι το δικαιούνται για το 2026

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

17:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παγκόσμια αίσθηση από τις δηλώσεις Προκοπίου: «Η Ελλάδα έχει παράδοση στο να σπάει τα εμπάργκο από την αρχαιότητα» - Παίρνουν θέση τα σκάφη του

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

15:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτός είναι ο Αλβανός δραπέτης - Εκμεταλλεύτηκε την ώρα της προμήθειας ψωμιού

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Αμετακίνητος ο Ράμα για το τουριστικό θέρετρο, παρά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα - Αιχμές Κόστα

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Εξετάζεται άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο πριν ένα μήνα - Ο ισχυρισμός που σκηνοθέτησε ο καθ'ομολογίαν δολοφόνος και το «κατεβασμένο ρελέ»

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 35χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι - Tι λέει η σύζυγος του κατηγορούμενου

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

21:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τέλος εποχής για τον σπουδαίο Κλιντ Ίστγουντ; «Ναι, έχει αποσυρθεί από τον κινηματογράφο»

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Συγκινεί το «αντίο» της Σεμίνας Διγενή στον συμπαρουσιαστή της - «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση...»

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βασιλιάς Κάρολος θέλει να δει τα εγγόνια του, αλλά θέτει έναν αυστηρό όρο στον Χάρι

13:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το «πάρε τηλέφωνο τον εραστή σου» στο «κυκλοφορώ μ' ένα μωρό»: Αφιέρωμα στα πιο καλτ λαϊκά τραγούδια

15:10ΦΑΡΜΑΚΟ

Ποια είναι η υπό δοκιμή ογκολογική θεραπεία που φαίνεται αποτελεσματική σε πολλούς τύπους όγκων

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Νοσηλευτές άφησαν αβοήθητη 20χρονη με φρικτούς πόνους στο στομάχι για να δουν ποδόσφαιρο - Λίγες ώρες αργότερα κατέληξε

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Ζιακόπουλος: Άνεμοι, αστάθεια και μικρή πτώση θερμοκρασίας, με βελτίωση από την Παρασκευή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ