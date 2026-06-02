Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 38χρονος για την υπόθεση του ακέφαλου πτώματος στο Καλοχώρι

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να λύσουν το κουβάρι της υπόθεσης έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Ο 38χρονος Πακιστανός κρίθηκε προφυλακιστέος για τη δολοφονία του 24χρονου ακέφαλου θύματος στη Χαλάστρα τον Ιούνιο του 2022.
  • Η αστυνομία ταυτοποίησε τέσσερα άτομα ως δράστες, με τους τρεις να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.
  • Η σύζυγος του κατηγορούμενου αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του άνδρα της και διέψευσε ερωτική σχέση με το θύμα.
  • Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστήριξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν τον 38χρονο με το έγκλημα και αναμένει αθώωσή του στο δικαστήριο.
  • Δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος και δεν υπάρχει σαφές κίνητρο για τη δολοφονία σύμφωνα με την υπεράσπιση.
Προφυλακιστεός κρίθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές Αρχές ο ο 38χρονος Πακιστανός που συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη ώς ένας από τους δράστες της άγριας δολοφονίας ενός 24χρονου -επίσης Πακιστανού-, η σορός του οποίου είχε βρεθεί ακέφαλη τον Ιούνιο του 2022, στη Χαλάστρα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να λύσουν το κουβάρι της υπόθεσης έπειτα από μακροχρόνιες έρευνες οι αστυνομικοί μέσω αξιοποίησης ιατροδικαστικών ευρημάτων, μαρτυρικών καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και στοιχείων τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Ως δράστες του άγριο εγκλήματος έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 38χρονος Πακιστανός που συνελήφθη και πλέον μετά την απολογία του παίρνει τον δρόμο για τις φυλακές. Η Αστυνομία εκτιμά πως οι άλλοι τρεις έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η σύζυγος του 38χρονου κατηγορούμενου μιλώντας σε δημοσιογράφους αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του συζύγου της στη δολοφονία του 24χρονου ενώ κληθείσα να σχολιάσει τις αναφορές πως εκείνη διατηρούσε σχέση με το θύμα, τόνισε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

«Δεν έχει καμία σχέση ο σύζυγός μου. Αν είχε κάποια σχέση με αυτά, όντως, γιατί να έμενε στην Ελλάδα, να ξεκινήσει, να ανοίξει κι άλλες επιχειρήσεις, να προσπαθεί για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά του και για μένα; Δεν θα έμενε, πρώτα απ’ όλα, δεν θα έμενε στην Ελλάδα αν είχε κάνει κάτι τέτοιο όπως λένε στις δικογραφίες και σε όλα τα υπόλοιπα. Λείπουν τρία άτομα. Γιατί αφού αυτοί λείπουνε, δεν λείπει και ο ίδιος; Δεν θα έπρεπε να λείψει;», ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας τόνισε ότι με το θύμα δούλευαν μαζί σε κατάστημα και μετά εκείνος έφυγε ενώ είπε πως είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και είχαν πάει 1-2 φορές για καφέ, δίχως όμως να έχουν κάποια παραπάνω σχέση.

Δηλώσεις έκανε και ο συνήγορος του 38χρονου, Γιάννης Γλύκας, ο οποίος τόνισε ότι το μοναδικό εύρημα αυτής είναι η ύπαρξη στίγματος κινητού στον χώρο της επιχείρησης του συγκεκριμένου ανθρώπου που κατηγορείται προσθέτοντας στη συνέχεια πως δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο -είτε γενετικό υλικό είτε αποτύπωμα είτε υλικό από κάμερα- που να συνδέει τον 38χρονο με την υπόθεση. Παράλληλα τόνισε πως οι Αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος και εμφανίστηκε βέβαιος πως στο Δικαστήριο οι πολύ λίγες ενδείξεις που υπάρχουν τώρα θα οδηγήσουν σε πανηγυρική του αθώωση.

«Στα 15 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα έχει τρεις επιχειρήσεις, οικογένεια και αφού έχει καταγγείλει τέσσερις φορές τον συγκεκριμένο άνθρωπο για διάφορα αδικήματα, δεν βρήκε το δίκαιο του. Δεν έχει κανένα λόγο, δύο χρόνια μετά για την όποια διαφορά προσέφυγε στη δικαιοσύνη, να του αφαιρέσει τη ζωή. Δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Υπάρχει έλλειψη κινήτρου και έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου. Δεν υπάρχει κανένα ερωτικό κίνητρο. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά», πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο κ. Γλύκας.

