Να μ'αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

Μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές του ALPHA ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ανήκει στη μικρή λίστα με τις παραγωγές μυθοπλασίας, που σάρωσαν τη φετινή σεζόν. Η σειρά «Να μ’αγαπάς» του ALPHA καταφέρνει να «χτυπά» 20άρια καθημερινά, ωστόσο σε λίγες εβδομάδες θα αποχαιρετήσει το κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αυλαία θα πέσει στις 25 Ιουνίου και μέχρι τότε οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Η Ζωή συγκρούεται ανοιχτά με τον Μιχάλη, ενώ ο Θεόφιλος προσπαθεί να σταθεροποιήσει τη ζωή του δίπλα στη Βέρα, αποκαλύπτοντάς της το διαζύγιο. Η Σοφία και ο Μιχάλης ετοιμάζουν το σχέδιό τους να φύγουν με τα χρήματα, την ώρα που ο γάμος Άννας–Λευτέρη απειλείται από την πιθανή εμφάνισή τους. Ο Θεόφιλος, μετά από πίεση του Άγγελου, παίρνει κρίσιμες αποφάσεις για τον Όμιλο, ενώ η ένταση κορυφώνεται με τη βίαιη σύγκρουση Σοφίας–Άννας. Στο φινάλε, όλοι οδηγούνται σε μια αμήχανη συνάντηση και η Σοφία κλείνει το πρώτο της deal με τον Άγγελο.

Ο Άγγελος και ο Θεόφιλος συγκρούονται για το κόστος απομάκρυνσης της Σοφίας, ενώ ο Ορφέας αρνείται να εμπλακεί ξανά επιχειρηματικά. Η Σοφία και ο Μιχάλης κλιμακώνουν τις κινήσεις τους, αλλά αποκαλύψεις στο Δ.Σ. ανατρέπουν προσωρινά τα δεδομένα. Παράλληλα, σχέσεις δοκιμάζονται και προσωπικές εντάσεις φουντώνουν. Στο τέλος, η Ζωή αποφασίζει να φέρει την οικογένεια αντιμέτωπη με την αλήθεια.

Η Ζωή καλεί τον Μιχάλη και τα παιδιά σε μια καθοριστική συνάντηση όπου αποκαλύπτεται το παρελθόν. Ο Μιχάλης προσπαθεί να χειραγωγήσει ξανά την κατάσταση και η δική του αλήθεια μοιάζει να κλονίζει τον Λευτέρη. Την ίδια στιγμή, ο Θεόφιλος πιέζεται οικονομικά, η Βέρα διστάζει απέναντι στο μέλλον τους και η Φωτεινή λόγω της ξαφνικής αναχώρησης του Ορφέα για Βερολίνο, μένει πίσω λόγω εγκυμοσύνης.

Η οικογένεια Νικολούδη έρχεται σε οριστική ρήξη, με τη Ζωή να αποκαλύπτει την δική της πραγματική αλήθεια για τον Μιχάλη. Στον επιχειρηματικό πόλεμο, η Σοφία ανεβάζει τις απαιτήσεις της, οδηγώντας σε νέα σύγκρουση με τον Άγγελο. Ο Θεόφιλος παίρνει καθοριστική απόφαση ζωής και προτείνει γάμο στη Βέρα. Ο Ορφέας φεύγει για Βερολίνο, ενώ νέες σχέσεις και μυστικά προετοιμάζουν την επόμενη ανατροπή.

